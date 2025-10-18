Rimozione Generale Cinese: Xi Jinping Stringe la Presa sull’Esercito

La recente rimozione del generale He Weidong dalla leadership dell’Esercito popolare di Liberazione (EPL) rappresenta un capitolo significativo nell’incessante e complessa operazione di riorganizzazione e “purificazione” ideologica orchestrata dal Presidente Xi Jinping. L’espulsione, simultanea dal Partito Comunista Cinese (PCC) e dall’Esercito, colpisce un ufficiale di altissimo rango, precedentemente posizionato al terzo posto nella catena di comando e secondo per gerarchia, sottolineando l’intensità e la profondità della campagna anticorruzione in corso.

Questa azione non è un evento isolato, ma si inserisce in un decennio di sforzi, avviati da Xi Jinping nel 2012, volti a riformare radicalmente l’EPL.

Inizialmente presentata come una battaglia contro la corruzione dilagante e i comportamenti non etici, la campagna si è evoluta, assumendo una dimensione ben più ampia: un’operazione strategica volta a consolidare il controllo del PCC sull’esercito, a instillare una rigorosa disciplina ideologica e a promuovere la lealtà incondizionata al leader.

L’EPL, tradizionalmente caratterizzato da una certa autonomia e da relazioni complesse con altre fazioni interne al PCC, è stato oggetto di una revisione completa.

La campagna anticorruzione, originariamente focalizzata su presunte irregolarità finanziarie e abusi di potere, si è progressivamente intensificata, concentrandosi ora su aspetti cruciali come l’indottrinamento politico, l’osservanza della linea del partito e la fedeltà al Presidente Xi.

Questo spostamento di focus segnala un’evoluzione dalla semplice eliminazione di corruzione a un tentativo di rimodellare l’identità e le priorità dell’Esercito.

La rimozione di He Weidong, figura di spicco all’interno dell’EPL, suggerisce che l’operazione non si limita a figure marginali o a livelli inferiori della gerarchia militare.

L’azione implica che la campagna anticorruzione è ora diretta contro elementi chiave all’interno della leadership militare, indicando un’ambizione di riallineare completamente il comando dell’EPL con la visione del Presidente Xi.

Le implicazioni di questa operazione vanno oltre la semplice lotta alla corruzione.

Essa riflette un tentativo più ampio di Xi Jinping di rafforzare il suo potere personale, di centralizzare il controllo del PCC e di garantire che l’EPL sia uno strumento fedele alla sua agenda politica e militare.

Il futuro dell’EPL e la sua evoluzione sotto questa intensa pressione ideologica e politica rimarranno elementi cruciali per comprendere le dinamiche interne al sistema politico cinese e le ambizioni geopolitiche della Repubblica Popolare Cinese.

La rimozione di He Weidong è dunque un segnale chiaro di un processo di trasformazione profonda e potenzialmente destabilizzante per la leadership militare cinese.