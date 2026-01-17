Saab fuori dal governo venezuelano: una svolta complessa.

- Advertisement -

La recente rimozione di Alex Saab dalla carica di Ministro dell’Industria venezuelano, disposta ad interim dalla presidente Delcy Rodríguez, segna un punto di svolta complesso nelle dinamiche politiche ed economiche del paese.

L’annuncio, comunicato tramite un messaggio su Telegram, non si limita a un semplice cambio di personale, ma implica una riorganizzazione strutturale del governo, con il ministero dell’Industria destinato ad essere assorbito all’interno di una più ampia struttura ministeriale del Commercio.

Rodriguez ha espresso apprezzamento per il servizio reso da Saab, augurandogli l’assunzione di nuovi incarichi, una formula ambigua che lascia aperta la questione del suo futuro ruolo all’interno dell’amministrazione.

L’operazione si inserisce in un contesto di crescente pressione internazionale, in particolare da parte degli Stati Uniti, che da tempo mirano a destabilizzare il regime di Nicolás Maduro.

Il raid militare statunitense del 3 gennaio, percepito come un tentativo di forzare l’abdicazione di Maduro, ha intensificato le tensioni e ha reso il governo venezuelano più vulnerabile alle influenze esterne.

La nomina di Saab a ministro, avvenuta solo all’inizio del 2024, aveva rappresentato un tentativo di Maduro di riaffermare il proprio potere e di integrare figure con legami controversi all’interno del suo apparato governativo.

La liberazione di Saab nel 2023, in seguito a uno scambio di prigionieri con gli Stati Uniti, aveva suscitato forti polemiche e aveva ulteriormente complicato le relazioni diplomatiche tra Caracas e Washington. Saab, un imprenditore venezuelano di origine colombiana, è stato accusato di corruzione e di aver agito come intermediario per operazioni finanziarie opache legate al governo Maduro.

La sua presenza in un ruolo di rilievo all’interno del governo venezuelano era vista come un elemento di debolezza, in quanto lo rendeva esposto a nuove pressioni e a potenziali azioni legali da parte degli Stati Uniti.

L’allontanamento di Saab, pur non segnando un cambiamento radicale nella politica del governo Maduro, potrebbe indicare una ricerca di maggiore flessibilità e compromesso per navigare le turbolente acque della politica internazionale.

È plausibile che l’operazione rifletta anche divisioni interne al governo venezuelano, con fazioni che potrebbero favorire un approccio più conciliante nei confronti degli Stati Uniti.

Il futuro di Saab e le implicazioni più ampie di questo cambiamento per il governo Maduro rimangono incerte, ma l’evento sottolinea la precarietà e la complessità della situazione politica in Venezuela.

La rimozione di Saab, in definitiva, è un sintomo di una crisi più profonda, che coinvolge aspetti economici, politici e diplomatici, e che continua a plasmare il destino del paese sudamericano.