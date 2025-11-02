Sagrada Familia: fede, turismo e un’eredità incompiuta

La Sagrada Familia, icona indiscussa di Barcellona, ha recentemente raggiunto un traguardo architettonico di straordinaria rilevanza: l’apice dell’altezza di una chiesa a livello globale.

L’innalzamento di una porzione della torre, opera di una gru impetuosa, ha proiettato la basilica a un’altitudine di 162,91 metri, soppiantando la storica cattedrale di Ulm in Germania, custode fino ad ora di questo primato.

Tuttavia, questa conquista non segna il culmine del progetto.

La Torre centrale di Gesù Cristo, cuore spirituale e vertice fisico della Sagrada Familia, ambisce a superare questa cifra.

Il suo completamento, previsto nei prossimi mesi, la porterà a un’altezza vertiginosa di 172 metri, simboleggiando la vicinanza al divino e dominando il profilo urbano della città catalana.

La storia della Sagrada Familia è un affascinante intreccio di genio artistico, perseveranza e ambizione.

La posa della prima pietra nel 1882 ha dato inizio a un’impresa monumentale, inizialmente concepita come un atto di fede e devozione.

La tragica scomparsa di Antoni Gaudí, figura chiave del modernismo catalano, nel 1926, ha lasciato incompiuta una visione che si estende ben oltre la semplice costruzione di un luogo di culto.

Solo una delle torri era stata completata al momento della sua morte, lasciando alle generazioni successive il compito di interpretare e portare avanti il suo inconfondibile stile.

Il ventennio successivo alla scomparsa di Gaudí fu segnato da interruzioni dovute alla Guerra Civile Spagnola, che causò anche la distruzione di alcuni modelli e disegni originali.

Solo a partire dagli anni ’50 il cantiere ha ripreso vigore, grazie all’impegno di architetti e ingegneri che hanno lavorato per ricostruire e reinterpretare il progetto, basandosi su ciò che era rimasto dell’eredità di Gaudí.

L’incremento di velocità dei lavori negli ultimi decenni è innegabile, e riflette non solo i progressi tecnologici nel campo dell’edilizia, ma anche la crescente importanza turistica della Sagrada Familia.

Il monumento è diventato un potente motore economico per Barcellona, attirando visitatori da ogni angolo del mondo.

Questa popolarità ha generato risorse finanziarie che hanno contribuito a sostenere il proseguimento dei lavori, ma ha anche sollevato interrogativi sul rapporto tra patrimonio culturale, turismo di massa e necessità di preservare l’autenticità di un’opera così complessa e carica di significato.

La Sagrada Familia, quindi, è molto più di una semplice chiesa: è un simbolo dell’ingegno umano, un monumento alla fede, una testimonianza della resilienza di una comunità e una sfida continua per l’interpretazione di un’opera d’arte incompiuta, destinata a lasciare un’impronta indelebile nella storia dell’architettura mondiale.