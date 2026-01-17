Siria, Deir Hafer: l’esercito riprende il controllo e la questione curda

- Advertisement -

Il recente controllo da parte dell’esercito siriano sulla città di Deir Hafer, situata in prossimità di Aleppo, segna un’ulteriore tappa nella complessa riconfigurazione del panorama geopolitico siriano.

L’acquisizione del controllo, corroborata da testimonianze dirette di un corrispondente dell’agenzia Afp, avviene a seguito del ritiro concordato delle Forze Democratiche Siriane (SDF), un movimento guidato da combattenti curdi, che avevano precedentemente esercitato una significativa influenza sulla regione.

Questo evento, apparentemente una vittoria per il governo di Damasco, si inserisce in un contesto di dinamiche interne ed esterne che plasmano il futuro della Siria.

L’importanza strategica di Deir Hafer risiede non solo nella sua posizione geografica, un punto nodale per il controllo delle rotte di approvvigionamento e della sicurezza nella zona nord-orientale, ma anche come simbolo delle ambizioni governative di riaffermare la sovranità su tutto il territorio nazionale, dopo anni di conflitto e di influenza di attori esterni.

La presenza delle truppe governative a Deir Hafer rappresenta un’affermazione tangibile di questa volontà, contrastando le precedenti zone di influenza delle SDF, sostenute dagli Stati Uniti nel corso della guerra contro l’ISIS.

Parallelamente a questi sviluppi militari, la questione dei diritti linguistici e culturali della minoranza curda siriana continua a rappresentare un nodo cruciale.

Il decreto presidenziale che riconosce il curdo come lingua ufficiale, sebbene salutato come un segnale di apertura da alcuni, non soddisfa appieno le aspirazioni del popolo curdo.

L’amministrazione curda, in una dichiarazione ponderata e diplomatica, ha sottolineato la natura provvisoria di tale provvedimento, evidenziando la necessità di una garanzia costituzionale a lungo termine che rifletta la reale volontà popolare e inclusione di tutte le componenti sociali siriane.

La richiesta di una costituzione permanente, che protegga i diritti dei curdi, non è solo una questione di riconoscimento linguistico, ma riflette una più ampia rivendicazione di autonomia e partecipazione politica.

Questa richiesta si colloca nel contesto di una storia complessa di repressione e marginalizzazione della minoranza curda, che ha alimentato rivendicazioni di autogoverno e, in alcuni casi, di indipendenza.

Il decreto presidenziale, seppur un primo passo, non affronta le questioni strutturali che hanno alimentato le tensioni tra il governo centrale e la popolazione curda.

La mancanza di una garanzia costituzionale, la persistenza di leggi discriminatorie e la limitazione della partecipazione politica curda continuano a rappresentare ostacoli significativi alla costruzione di una Siria veramente inclusiva e democratica.

La complessità della situazione è accentuata dall’influenza di attori esterni, che sostengono interessi divergenti e contribuiscono a perpetuare il conflitto.

Il futuro della Siria e il destino della minoranza curda dipenderanno dalla capacità di tutte le parti coinvolte di trovare un compromesso che rispetti i diritti di tutti i cittadini e promuova una pace duratura e inclusiva.

La strada verso la riconciliazione nazionale rimane irta di sfide, ma la speranza di un futuro migliore non deve essere abbandonata.