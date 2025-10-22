Sostenibilità: Affossato il Mandato UE, Nuova Fase per la Due Diligence

Un’onda di scompiglio e sollievo ha investito l’Aula del Parlamento Europeo, in seguito a una votazione che ha visto l’affossamento, con 318 voti contrari contro 309 favorevoli e 34 astensioni, del mandato negoziale proposto dalla Commissione Europea.

Questo mandato, che mirava a definire le modalità di attuazione della complessa proposta legislativa riguardante la rendicontazione della sostenibilità e la due diligence aziendale, non ha trovato l’appoggio necessario per procedere.

La decisione, tutt’altro che scontata, segna una battuta d’arresto per un accordo precedentemente raggiunto ai margini della prima plenaria di ottobre.

Tale accordo, frutto di un compromesso tra i gruppi dei Socialisti, Renew Europe e il Partito Popolare Europeo (PPE), mirava a mitigare le ambizioni iniziali del testo legislativo in materia di responsabilità ambientale e sociale delle imprese.

L’obiettivo era quello di alleggerire gli obblighi imposti alle aziende, percepiti da alcuni come eccessivamente onerosi e potenzialmente dannosi per la competitività.

L’esito della votazione riflette una profonda divisione all’interno del Parlamento Europeo.

Da un lato, i sostenitori di una regolamentazione più stringente, convinti dell’urgenza di affrontare le sfide ambientali e sociali, avevano espresso preoccupazione per la potenziale erosione degli standard iniziali.

Dall’altro, i fautori di un approccio più pragmatico, preoccupati per le conseguenze economiche di normative troppo severe, avevano cercato di trovare un equilibrio tra ambizione e fattibilità.

La bocciatura del mandato negoziale non pone fine al processo legislativo, bensì lo reindirizza.

Il testo, ora, tornerà in discussione durante la prossima plenaria, aprendo la strada a un nuovo round di dibattito e potenzialmente a un riesame delle posizioni dei diversi gruppi politici.

Si prospetta una fase di intensa attività di lobbying e negoziazione, con un’attenzione particolare alle criticità emerse e alle possibili alternative per garantire un quadro normativo efficace, ma allo stesso tempo equilibrato e sostenibile per l’economia europea.

L’esito finale dipenderà dalla capacità dei legislatori di trovare un terreno comune e di rispondere alle diverse sensibilità e interessi in gioco, in un contesto globale sempre più complesso e interconnesso.

Il voto di oggi ha quindi aperto una nuova fase, carica di incertezza e potenziale cambiamento, nella definizione delle regole che guideranno la responsabilità sociale d’impresa in Europa.