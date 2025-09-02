STF brasiliana: difesa dell’indipendenza e dello stato di diritto

La Suprema Corte Federale brasiliana (STF) ha ribadito con fermezza la propria indipendenza e la sua ineluttabile dedizione all’amministrazione della giustizia, rifiutando categoricamente ogni forma di pressione e manovra volta a condizionare il procedimento legale che coinvolge l’ex Presidente Jair Bolsonaro e altri sette individui.

Questa dichiarazione, formalizzata nella relazione conclusiva del giudice Alexandre de Moraes, si pone come un baluardo contro tentativi di intralciare l’esercizio del potere giudiziario, particolarmente rilevanti nel contesto di un’accusa di gravità storica: il tentativo di colpo di stato.

Il linguaggio impiegato da Moraes non lascia spazio a interpretazioni: si tratta di un atto di difesa dell’istituzione, un monito contro chi, agendo con “codardia” e “subtilità”, tenterebbe di piegare la magistratura a propri interessi.

La corte, sottolinea il giudice, è strutturata per resistere a tali pressioni, interne ed esterne che esse siano, e garantisce l’integrità del processo.

La questione trascende la mera difesa di un singolo procedimento giudiziario.

Rappresenta una difesa più ampia dello stato di diritto in Brasile, un paese con una storia complessa di autoritarismo e un impegno costante a rafforzare le istituzioni democratiche.

Le accuse contro Bolsonaro e i suoi collaboratori, che coinvolgono azioni volte a minare la legittimità delle elezioni e a instaurare un governo non costituzionale, pongono una sfida diretta alla democrazia brasiliana.

La reazione della STF non è quindi solo una risposta alle pressioni specifiche, ma un affresco di come un’istituzione cruciale percepisce il suo ruolo nella salvaguardia del sistema democratico.

La relazione di Moraes evidenzia una profonda preoccupazione per il deterioramento del clima politico e la crescente polarizzazione della società.

Il tentativo di delegittimare la magistratura, insinuando parzialità o incompetenza, è una tattica ben nota per erodere la fiducia del pubblico nelle istituzioni e aprire la strada a derive autoritarie.

La STF, nel suo messaggio, afferma di essere consapevole di questi tentativi di manipolazione e di essere determinata a contrastarli con la forza della legge e con l’imparzialità che le sono intrinseche.

Questo episodio sottolinea l’importanza cruciale dell’indipendenza del potere giudiziario in qualsiasi democrazia.

Un sistema giudiziario libero da interferenze politiche è essenziale per garantire un processo equo, proteggere i diritti dei cittadini e impedire abusi di potere.

La fermezza della STF, in questa circostanza critica, invia un segnale chiaro: il rispetto della legge e l’amministrazione della giustizia rimangono pilastri fondamentali dello Stato brasiliano, al di sopra di qualsiasi tentativo di coercizione.

Il futuro del Brasile, e la sua capacità di consolidare la sua democrazia, dipendono in larga misura da questa tenace difesa dei principi costituzionali.