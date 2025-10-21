Takaichi Premier: Svolta Storica per il Giappone e Nuova Politica Estera

L’avvento di Sanae Takaichi alla guida del Giappone segna un punto di svolta storico, con l’affermazione di una donna al vertice del potere esecutivo, un evento che testimonia l’evoluzione, seppur graduale, del panorama politico giapponese.

L’elezione, sancita al primo scrutinio grazie al solido appoggio parlamentare del Partito Liberal Democratico (Ldp) e della sua alleanza con Nippon Ishin (Jip), pone fine al precedente governo Ishiba, spinto alle dimissioni a seguito della perdita della maggioranza in entrambe le Camere del Parlamento.

Takaichi, figura di spicco della destra conservatrice e già ministra degli Affari interni, assume un incarico complesso, quello di formare un governo stabile in un contesto politico frammentato.

La necessità di ricercare consensi e costruire ponti con le forze di opposizione si rivela cruciale per garantire la governabilità e l’avanzamento delle riforme.

Pur nell’ambito della coalizione, il ruolo consultivo di Nippon Ishin sottolinea la delicatezza dell’equilibrio politico.

L’approdo di Takaichi al governo non è solo un cambio di leadership, ma anche un segnale di rottura con le politiche passate, soprattutto in ambito di politica estera e difesa.

La nuova premier ha espresso fin da subito l’intenzione di accelerare il rafforzamento militare, un processo che si tradurrà nella revisione di documenti strategici fondamentali.

L’accento sarà posto su un allineamento ancora più stretto con gli Stati Uniti, consolidando l’asse Tokyo-Washington in un contesto geopolitico sempre più complesso.

L’impegno dichiarato di portare il bilancio della difesa al 2% del PIL entro il 2027, con l’ambizione di superare tale soglia in futuro, riflette una profonda revisione della postura di sicurezza del Giappone, motivata dalla crescente instabilità regionale e dalle minacce emergenti.

Il finanziamento di tali ambiziosi piani sarà sostenuto da un ampliamento della base imponibile, con particolare attenzione a imprese, redditi e prodotti del tabacco.

La nuova premier, consapevole delle sfide che attendono il Giappone, ha già pianificato i primi impegni internazionali.

La partecipazione al vertice dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (Asean) in Malesia e l’imminente visita ufficiale del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rappresentano un’opportunità per rafforzare le relazioni bilaterali e delineare le priorità del nuovo governo.

Questi eventi simbolici non solo segnano l’inizio del mandato di Takaichi, ma prefigurano un’era di rinnovato assertività e un ruolo più attivo del Giappone sulla scena internazionale.

La capacità di Takaichi di navigare queste acque turbolente e di costruire un consenso ampio sarà determinante per il futuro del Giappone.