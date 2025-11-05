Tragedia a Louisville: Cargo UPS precipita, vittime e feriti.

Una tragedia ha colpito Louisville, Kentucky, con la perdita di almeno tre vite umane e l’infortunio di undici persone a seguito del precipitoso incidente di un cargo UPS.

L’aereo, un McDonnell Douglas MD-11 diretto alle Hawaii, si è inabissato poco dopo il decollo dall’aeroporto internazionale di Louisville, generando un’imponente colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza.

Il velivolo, presumibilmente in piena operatività, ha impattato con forza contro un impianto di riciclaggio di petrolio adiacente all’aeroporto, amplificando la devastazione.

Le autorità, guidate dal governatore Andy Beshear, non escludono che il numero di vittime possa aumentare nelle prossime ore, mentre i soccorritori lavorano incessantemente tra le macerie.

UPS, in un comunicato ufficiale, ha confermato la presenza di tre membri d’equipaggio a bordo, ma ha declinato di fornire dettagli relativi al loro stato di salute, esprimendo la propria preoccupazione.

Le immagini diffuse dall’emittente locale WLKY sembrano indicare un principio di incendio al motore di sinistra già durante la fase di decollo, suggerendo una possibile anomalia tecnica come fattore scatenante.

Le riprese aeree del luogo dell’incidente mostrano una vasta area disseminata di detriti, con i vigili del fuoco impegnati a domare le fiamme e a raffreddare la zona.

L’incidente assume una particolare rilevanza considerando il ruolo cruciale di Louisville come principale hub operativo di UPS, un colosso globale del settore logistico che gestisce una rete complessa di trasporti, con oltre 200 paesi serviti da una flotta di quasi 516 aeromobili, di cui 294 di proprietà e il resto in leasing o charter.

La portata di UPS è tale da movimentare quotidianamente quasi 2.000 voli.

L’evento si verifica in un contesto delicato, segnato dal più lungo shutdown governativo nella storia degli Stati Uniti, un fattore che ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza dei trasporti aerei a causa della carenza di personale addetto al controllo del traffico.

Il segretario ai Trasporti americano, Sean Duffy, aveva precedentemente espresso il timore di un “caos di massa” a causa di questa situazione.

L’inchiesta congiunta della Federal Aviation Administration (FAA) e del National Transportation Safety Board (NTSB) si concentrerà ora sull’analisi dei dati provenienti dalle scatole nere dell’aereo, sui rapporti dei testimoni oculari e sui controlli tecnici per determinare le cause precise della catastrofe, con l’obiettivo di prevenire eventi simili in futuro.

La comunità internazionale guarda con attenzione, consapevole delle implicazioni di un incidente di tale portata nel cuore di uno dei principali centri logistici del mondo.