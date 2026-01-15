Tragedia in Iran: volontario ucciso, allarme per il personale umanitario

- Advertisement -

Il mondo umanitario è stato scosso da un tragico evento in Iran, che mette in luce le crescenti difficoltà e i rischi affrontati dal personale che opera in zone di conflitto o in contesti instabili.

Un volontario della Mezzaluna Rossa iraniana, Amir Ali Latifi, ha perso la vita il 10 gennaio nella provincia di Gilan, mentre altri cinque colleghi hanno subito ferite di diversa gravità.

La Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (FICR) ha espresso il suo profondo dolore per questa perdita, sottolineando l’importanza di garantire la sicurezza e la protezione dei propri operatori umanitari.

Questo incidente, purtroppo non isolato, solleva questioni cruciali riguardanti il rispetto del diritto internazionale umanitario e la necessità di assicurare la neutralità e l’imparzialità degli operatori umanitari.

Secondo le convenzioni di Ginevra, il personale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa deve essere rispettato e protetto in ogni momento, e deve poter operare liberamente per fornire assistenza a chi ne ha bisogno, indipendentemente dal conflitto o dalla situazione politica in corso.

L’attacco a Gilan, senza fornire dettagli precisi sulle dinamiche che lo hanno generato, rappresenta una violazione di questi principi fondamentali.

L’episodio rientra in un contesto globale sempre più complesso, dove le operazioni umanitarie sono frequentemente ostacolate da insicurezza, violenza e restrizioni d’accesso.

Il personale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa è spesso in prima linea per fornire assistenza a popolazioni vulnerabili, e si espone a rischi significativi, tra cui attacchi diretti, rapimenti e detenzioni arbitrarie.

La tragedia di Gilan non deve essere dimenticata, ma piuttosto fungere da campanello d’allarme per rafforzare gli sforzi a livello internazionale volti a garantire la sicurezza dei lavoratori umanitari e a promuovere il rispetto del diritto internazionale.

La FICR, unitamente alle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa di tutto il mondo, continuerà a chiedere ai governi e alle parti in conflitto di onorare i loro obblighi di proteggere il personale umanitario e di facilitare l’accesso alle popolazioni bisognose.

La perdita di Amir Ali Latifi è una perdita incommensurabile per la comunità umanitaria, e il suo sacrificio deve ispirare una rinnovata dedizione alla protezione e all’assistenza di chi soffre, ovunque nel mondo.

È fondamentale una piena indagine per chiarire le circostanze dell’attacco e assicurare che i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni.