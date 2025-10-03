Trent’anni dopo: la Germania affronta un futuro incerto.

L’ottimismo trionfale che permeò il traguardo dei trent’anni dalla riunificazione tedesca, celebrato nel 2019 sotto la guida di Frank-Walter Steinmeier e Angela Merkel, risuona oggi, nel 2025, come un’eco sbiadita.

La retorica di una “Germania migliore che ci sia mai stata” si scontra brutalmente con una realtà segnata da fragilità crescenti e nuove, inquietanti incertezze.

L’economia, un tempo motore di prosperità e stabilità per l’Europa, mostra ora i segni evidenti di un’inversione di tendenza.

La stagnazione, lungi dall’essere un semplice fenomeno transitorio, si manifesta con persistenza, erodendo la fiducia e alimentando timori per il futuro.

L’inflazione, sebbene moderata rispetto al picco degli anni precedenti, continua a pesare sui bilanci familiari e sulle imprese, frenando gli investimenti e la crescita.

La dipendenza energetica, un nodo cruciale già presente nel dibattito del passato, si ripresenta con rinnovata urgenza, esacerbata dalle tensioni geopolitiche che gravano sul continente.

Ma le difficoltà economiche rappresentano solo una delle sfide che il paese si trova ad affrontare.

L’ascesa inarrestabile dell’estrema destra, con la sua retorica populista e nazionalista, ha scavato un solco profondo nella società tedesca.

Partiti politici marginali, un tempo relegati ai margini del dibattito pubblico, hanno guadagnato terreno, cavalcando l’onda del malcontento e della paura.

La loro propaganda, spesso intrisa di disinformazione e teorie cospirative, ha contribuito a polarizzare l’opinione pubblica e a minare la fiducia nelle istituzioni democratiche.

La paura, sottile e pervasiva, serpeggia tra la popolazione.

Non è più solo la paura del terrorismo, che ha segnato gli anni precedenti, ma una paura più profonda, legata alla crescente incertezza del futuro.

La guerra, un ricordo sbiadito dai libri di storia, sembra improvvisamente più vicina, non solo a livello simbolico ma anche geografico.

Le tensioni nell’Europa orientale, le crisi internazionali, la riaccensione di conflitti latenti, tutto contribuisce a creare un clima di apprensione e di incertezza.

La Germania, per decenni pilastro della stabilità europea, si trova ora a navigare in acque agitate, confrontandosi con sfide complesse e interconnesse.

La crisi economica, l’ascesa dell’estrema destra, la paura della guerra, sono tutti sintomi di una frattura più profonda, una perdita di fiducia nel futuro che richiede un’analisi lucida e un’azione decisa.

La celebrazione dei trent’anni dalla riunificazione, nata come momento di gioia e di speranza, oggi si tinge di una malinconia amara, un monito a non dare per scontata la fragilità dei progressi e la necessità di un impegno costante per difendere i valori democratici e la stabilità europea.

Il futuro della Germania, e dell’Europa intera, è appeso a un filo, e richiede un nuovo patto sociale, un rinnovato spirito di solidarietà e una visione chiara del domani.