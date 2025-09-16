Trump contro il *New York Times*: una battaglia per la libertà di stampa?

L’iniziativa legale intrapresa dal presidente emerito degli Stati Uniti, Donald Trump, contro il *New York Times* rappresenta un’escalation significativa nel rapporto teso tra la figura politica e la stampa, sollevando interrogativi cruciali sulla libertà di stampa, la diffamazione e il ruolo dei media nell’era digitale.

La denuncia, che richiede un risarcimento danni di 15 miliardi di dollari, non si configura semplicemente come una querela per diffamazione, ma si inserisce in un contesto più ampio di attacchi verbali e accuse reciproche che hanno caratterizzato gli anni della presidenza Trump e persistono anche a distanza.

La scelta del *New York Times* come bersaglio non è casuale.

Il giornale, noto per le sue inchieste approfondite e il suo approccio spesso critico nei confronti dell’amministrazione Trump, è stato a lungo oggetto di attacchi da parte del tycoon, accusato di essere uno strumento di propaganda politica al servizio di un’agenda ostile.

L’affermazione, espressa tramite la piattaforma Truth Social, che il *New York Times* sia “uno dei giornali peggiori e più degenerati nella storia del nostro Paese” e un “portavoce” del “Partito Democratico di Sinistra Radicale”, riflette un’interpretazione polarizzata del ruolo dei media, in cui la distinzione tra giornalismo d’inchiesta, analisi critica e opinione politica sembra confondersi.

Questa azione legale va oltre la mera contestazione di presunte falsità o affermazioni dannose.

Essa pone questioni fondamentali sulla soglia della diffamazione, in particolare quando si tratta di figure pubbliche e di argomenti di interesse generale.

La legge americana, e in misura simile quella italiana, riconosce una maggiore protezione per la libertà di stampa, ma impone anche standard elevati per la verifica dei fatti e la correttezza delle informazioni.

Dimostrare la diffamazione, soprattutto in un contesto politico, richiede la prova di un’intenzione malevola o di una negligenza grave nella pubblicazione delle informazioni.

L’entità del risarcimento richiesto, 15 miliardi di dollari, è quantitativamente sproporzionata e suggerisce un intento più che altro intimidatorio, volto a scoraggiare il *New York Times* e altri media dal pubblicare notizie critiche nei confronti di Trump e dei suoi sostenitori.

La strategia legale sembra mirata a creare un effetto deterrente, anche se le probabilità di successo in tribunale appaiono remote.

Questa vicenda riapre il dibattito sulla percezione della fiducia nei media, un tema particolarmente rilevante in un’epoca dominata dalle *fake news*, dalla polarizzazione politica e dalla proliferazione di fonti informative non verificate.

L’azione legale di Trump, pur di natura privata, ha implicazioni più ampie per la libertà di stampa e per il diritto del pubblico di essere informato in modo indipendente e critico.

Il processo, qualora si concretizzi, diventerà inevitabilmente un banco di prova per i principi fondamentali della democrazia e per il delicato equilibrio tra il diritto alla privacy, la libertà di espressione e il diritto all’informazione.

La questione non è solo legale, ma profondamente culturale e politica, e il suo esito avrà conseguenze durature sul panorama mediatico americano e oltre.