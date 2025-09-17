Trump e la stampa: attacchi personali e tensioni oltreoceano.

Le recenti interazioni del presidente Trump con la stampa, immediatamente antecedenti la sua visita di stato nel Regno Unito, hanno messo in luce una dinamica di crescente tensione e un approccio assertivo, quasi aggressivo, nei confronti dei giornalisti, sollevando interrogativi sull’etica relazionale tra potere e informazione e sulla percezione della libertà di stampa.

La vicenda con Jonathan Karl, corrispondente capo di ABC News, è emblematico.

La domanda relativa alle iniziative dell’Attorney General Pam Bondi in materia di discorsi d’odio ha innescato una reazione che va ben oltre una semplice risposta informativa.

L’affermazione di Trump, accusando Karl di nutrire “odio” nel cuore e di trattarlo “ingiustamente”, rivela una tendenza a personalizzare le critiche, trasformando un dibattito pubblico su temi di rilevanza sociale in un attacco personale.

Questa strategia, volta a screditare la fonte dell’informazione, mira a delegittimare le domande scomode e a dissuadere la stampa da ulteriori inchieste potenzialmente dannose.

L’equazione tra “discorso d’odio” e “libertà di parola”, spesso invocata da alcuni suoi alleati, introduce un elemento di manipolazione concettuale, oscurando la sottile, ma cruciale, distinzione tra espressione legittima e incitamento all’odio.

Analogamente, l’incontro con John Lyons, giornalista dell’Australian Broadcasting Corporation, ha evidenziato un tentativo di intimidazione verso la stampa internazionale.

La domanda relativa agli ingenti guadagni derivanti dalle attività commerciali della famiglia Trump durante il suo mandato ha provocato una risposta evasiva e una successiva escalation.

L’insistenza sulla gestione degli affari da parte dei figli, pur non essendo di per sé una falsità, serve a distanziarsi dalla responsabilità diretta, evitando un’analisi approfondita delle potenziali implicazioni di conflitto di interessi.

L’attacco diretto al giornalista australiano, con la minaccia di sollevare la questione con il primo ministro Anthony Albanese, rivela un approccio intimidatorio volto a influenzare la copertura mediatica internazionale, soprattutto in un momento cruciale come l’imminente visita di stato.

La reazione, intrisa di un marcato tentativo di esercitare pressione diplomatica, suggerisce una preoccupazione per l’immagine pubblica e un desiderio di controllare la narrazione.

Questi episodi, presi nel loro insieme, non sono semplici scontri verbali, ma manifestazioni di un modello relazionale tra potere e stampa che solleva preoccupazioni per la libertà di stampa e la trasparenza del governo.

L’uso di attacchi personali, accuse infondate e minacce velate, crea un clima di ostilità che può disincentivare la stampa da un’indagine critica e favorire un’informazione più complice.

Il rischio è quello di erodere la fiducia del pubblico nei confronti del governo e di compromettere il ruolo della stampa come cane da guardia della democrazia.

La visita nel Regno Unito, in questo contesto, si configura come un banco di prova per la capacità del governo britannico di difendere i principi di una stampa libera e indipendente e di garantire un accesso equo all’informazione.