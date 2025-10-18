Trump-Zelensky: Dialogo interrotto e futuro incerto per l’Ucraina.

L’incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, avvenuto in un clima di palpabile tensione, ha lasciato in sospeso la questione cruciale dell’armamento avanzato per l’Ucraina.

La notizia, resa pubblica da Axios, rivela un dialogo interrotto bruscamente, con un’interruzione che ha suggellato un’assenza di progressi significativi.

Trump, con parole esplicite e senza ambiguità, ha escluso, almeno per il momento, la fornitura di missili Tomahawk, un sistema d’arma di portata considerevole che avrebbe potuto potenzialmente alterare le dinamiche del conflitto in corso.

Il resoconto di Axios dipinge un quadro di un incontro che si è concluso prematuramente, dopo due ore e mezza di discussioni.

La brevità dell’incontro suggerisce una divergenza profonda di vedute e una mancanza di terreno comune tra i due leader.

La frase conclusiva di Trump, “Penso che abbiamo finito.

Vediamo cosa succede la prossima settimana,” proietta l’attenzione imminente sul suo prossimo incontro con Vladimir Putin a Budapest, lasciando intendere che l’esito di tale summit potrebbe influenzare, in qualche modo, il futuro coinvolgimento americano nel conflitto ucraino.

L’impatto della posizione di Trump non si è limitato alla sfera bilaterale.

Secondo Axios, le reazioni dei leader europei, informati da Zelensky dopo l’incontro, sono state di perplessità.

Questa reazione evidenzia una potenziale frattura nella strategia occidentale nei confronti della guerra, con Trump che sembra orientato a perseguire un approccio più cautelativo e potenzialmente influenzato dalle sue relazioni con la Russia.

L’assenza di garanzie concrete sull’armamento, unitamente alla menzione dell’incontro con Putin, solleva interrogativi fondamentali sulla coerenza della politica americana verso l’Ucraina e sulla possibile riemersione di un approccio incentrato su negoziati e concessioni.

La prospettiva di una futura discussione con Putin, senza chiarire i termini o i limiti, introduce un elemento di incertezza che potrebbe minare il morale di Kiev e rafforzare la posizione di Mosca.

L’incontro, dunque, non ha prodotto risultati tangibili, ma ha invece amplificato le preoccupazioni circa la stabilità del supporto occidentale all’Ucraina, e ha segnalato un possibile ritorno a un approccio politico più complesso e imprevedibile, dove gli interessi nazionali americani e le dinamiche geopolitiche globali potrebbero prevalere sull’impegno unilaterale a sostegno di Kiev.

La settimana a venire, e in particolare l’incontro a Budapest, si preannuncia cruciale per determinare il futuro della guerra e il ruolo dell’America in essa.