Ucraina: Attacchi alle Infrastrutture Energetiche, Paese sull’Orlo del Baratro.

L’escalation del conflitto in Ucraina si manifesta con una rinnovata e devastante ondata di attacchi mirati alle infrastrutture energetiche, in una spirale di violenza che minaccia di precipitare il Paese in una crisi umanitaria in piena stagione invernale.

L’azione, orchestrata dalle forze russe, non si limita a semplici bombardamenti, ma rappresenta una strategia volta a destabilizzare il governo ucraino e a screditare la capacità di garantire servizi essenziali alla popolazione.

Ukrenergo, il colosso energetico nazionale, si trova a fronteggiare una sfida senza precedenti, costretto ad attuare razionamenti controllati – i cosiddetti “black-out” – in una miriade di regioni.

Il presidente Zelensky ha denunciato un attacco su scala nazionale, colpendo ten regioni e lasciando una scia di distruzione e sofferenza.

I raid, perpetrati durante la notte tra mercoledì e giovedì, hanno causato un saldo tragico di vittime e feriti.

Le autorità ucraine stimano tre decessi a Zaporizhzhia, aggravati dalla perdita di una bambina di soli sette anni a Vinnytsia, un evento che amplifica il dolore e la rabbia della nazione.

Ulteriori perdite si sono verificate a Slovyansk, nella regione di Donetsk, dove due attacchi separati hanno causato tre ulteriori vittime, testimoniando la brutalità e la pervasività del conflitto.

La strategia russa non si limita alla distruzione fisica delle infrastrutture.

Il danneggiamento delle centrali elettriche e delle reti di distribuzione ha un impatto diretto sulla capacità di fornire riscaldamento, acqua calda ed elettricità, elementi fondamentali per la sopravvivenza durante i rigidi inverni ucraini.

Questo indebolimento dei servizi essenziali esacerba le difficoltà economiche, spinge la popolazione verso la precarietà e alimenta un senso di disperazione che potrebbe avere conseguenze destabilizzanti per la tenuta sociale del Paese.

La situazione richiede un intervento urgente a livello internazionale.

Il supporto umanitario, la ricostruzione delle infrastrutture danneggiate e l’assistenza tecnica per rafforzare la resilienza energetica del sistema ucraino sono misure cruciali per alleviare la sofferenza della popolazione e per garantire la stabilità del Paese in un momento di crisi profonda e prolungata.

L’attacco alle infrastrutture energetiche rappresenta non solo una violazione del diritto internazionale umanitario, ma anche una minaccia alla sicurezza e alla prosperità dell’intera regione.