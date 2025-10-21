Ucraina, l’Europa al bivio: sicurezza, resilienza e futuro.

L’eco della guerra in Ucraina, al di là di un eventuale cessate il fuoco, rischia di proiettare ombre persistenti sul futuro dell’Europa, alimentate da un’eredità ideologica che trascende il singolo conflitto.

La presidenza von der Leyen, esponendo le linee guida programmatiche dell’Unione Europea per il 2026, ha sottolineato con chiarezza la necessità di un approccio strategico e proattivo di fronte alle molteplici sfide che si profilano all’orizzonte, ben al di là del fronte orientale.

Non si tratta di una mera risposta a una minaccia contingente, ma di un ripensamento radicale della sicurezza europea.

L’Europa si trova a fronteggiare una convergenza di rischi complessi e interconnessi: dalla destabilizzazione indotta da attori esterni, capaci di impiegare sofisticate forme di guerra ibrida – come l’utilizzo massiccio di droni e altre tecnologie emergenti – al terrorismo, con le sue molteplici declinazioni e radici profonde.

Il concetto di deterrenza, lungi dall’essere un retaggio del passato, si rivela oggi un pilastro imprescindibile per la salvaguardia dei valori e degli interessi europei.

Ciò implica un rafforzamento concreto e multidimensionale delle capacità difensive dell’Unione, non solo in termini di risorse finanziarie e tecnologiche, ma anche in termini di cooperazione e coordinamento tra gli stati membri.

La visione di una “Europa della Difesa”, per decenni relegata a un’aspirazione teorica, deve essere tradotta in realtà concreta.

Non si tratta di una duplicazione delle forze armate nazionali, ma di una sinergia intelligente, volta a massimizzare l’efficacia delle risorse esistenti e a sviluppare competenze specifiche, condivise e complementari.

Ciò comporta investimenti in ricerca e sviluppo, interoperabilità dei sistemi d’arma, formazione congiunta del personale e, soprattutto, una cultura strategica comune, che superi i particolarismi nazionali.

Tuttavia, la sicurezza europea non può essere garantita unicamente con strumenti militari.

È necessario un approccio olistico, che tenga conto delle dimensioni economiche, sociali, energetiche e geopolitiche.

La resilienza dell’Europa dipende dalla sua capacità di affrontare le disuguaglianze interne, di promuovere la coesione sociale, di diversificare le proprie fonti di energia e di rafforzare i legami con i partner internazionali, condividendo valori e interessi comuni.

L’Europa del futuro deve essere un continente forte, sicuro e prospero, capace di proteggere i propri cittadini e di proiettare la propria influenza positiva nel mondo.

Questo richiede una leadership coraggiosa, una visione strategica a lungo termine e un impegno condiviso da parte di tutti gli attori coinvolti.

L’ora è alla costruzione attiva di un’Europa resiliente, preparata a navigare le acque agitate del XXI secolo.