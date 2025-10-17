Uruguay, storica svolta: approvata la legge sulla morte assistita.

Il Parlamento uruguaiano ha compiuto un passo storico con l’approvazione di una legislazione pionieristica che riconosce e tutela il diritto alla morte assistita.

Il disegno di legge, frutto di un intenso dibattito pubblico e parlamentare, rappresenta una risposta concreta alla richiesta di garantire una morte dignitosa per individui affetti da patologie degenerative o incurabili, che ne causano sofferenze intollerabili e irreversibili, e che mantengono piena capacità di intendere e di volere.

L’approvazione, giunta a seguito di un’estenuante discussione in Senato durata oltre dieci ore, segna un punto di svolta nell’ambito dei diritti individuali e nell’etica del fine vita.

La legge, espressione di un’evoluzione culturale profonda, si inserisce in un panorama internazionale sempre più attento a riconoscere la sovranità individuale sulla propria esistenza e sulla propria fine.

Il provvedimento, che depenalizza l’eutanasia sotto specifiche e rigorose condizioni, riflette una sensibilità crescente verso le necessità di chi si trova ad affrontare una condizione di sofferenza estrema e senza prospettive di miglioramento.

Queste condizioni prevedono una diagnosi accertata da un team di professionisti sanitari, la conferma della irreversibilità e della prognosi infausta, e la volontaria e reiterata richiesta del paziente, libero da pressioni esterne e pienamente consapevole delle implicazioni della propria scelta.

Il sostegno all’iniziativa, che ha visto l’adesione unanime dei membri del partito di governo, testimonia un consenso trasversale che supera le divisioni ideologiche, seppur non mancando voci discordanti all’interno di alcuni partiti di opposizione.

Questa convergenza riflette una crescente consapevolezza della necessità di offrire alternative concrete per coloro che si trovano ad affrontare la morte in condizioni di sofferenza insopportabile, rispettando al contempo i principi fondamentali dell’autodeterminazione e della libertà individuale.

L’approvazione della legge uruguaiana si colloca in un contesto di crescente attenzione internazionale verso il diritto alla morte assistita, con paesi come Belgio, Paesi Bassi, Canada e Svizzera che hanno già adottato legislazioni simili, seppur con specificità e limitazioni diverse.

La legislazione uruguaiana, con la sua rigorosa definizione dei criteri di accesso e le garanzie procedurali previste, si propone di offrire un modello di riferimento per altre nazioni che si confrontano con la delicata questione del fine vita, promuovendo un approccio eticamente responsabile e centrato sulla dignità umana.

La sua implementazione, tuttavia, richiederà un’attenta supervisione e un continuo monitoraggio per garantire il rispetto dei diritti individuali e la prevenzione di eventuali abusi.