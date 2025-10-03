Venezuela-USA: Tensioni al limite, rischio conflitto armato

L’escalation delle tensioni tra Venezuela e Stati Uniti si è acuita con un episodio che solleva interrogativi di primaria importanza per la stabilità regionale e il diritto internazionale.

L’ennesima intrusione di velivoli militari statunitensi in uno spazio aereo sovrastante acque venezuelane, a una distanza di 75 chilometri dalla costa, è stata aspramente condannata dal governo di Caracas, che la definisce una palese violazione della sua sovranità e una provocazione deliberata.

La reazione di Washington, emersa attraverso una comunicazione ufficiale del Pentagono al Congresso, tenta di legittimare l’azione come parte di una più ampia operazione antiterrorismo e anti-narcotici.

Il presidente statunitense ha formalizzato l’esistenza di un conflitto armato contro i cartelli della droga, accusando il regime di Nicolás Maduro e il suo apparato governativo di essere complici di un’organizzazione criminale transnazionale dedita al traffico di stupefacenti diretta verso gli Stati Uniti.

Questa accusa si basa su un quadro narrativo che dipinge il Venezuela come un focolaio di attività illecite, giustificando, secondo la prospettiva americana, l’intensificazione della presenza militare e l’adozione di misure operative drastiche, come la distruzione di imbarcazioni sospette e la conseguente perdita di vite umane, quantificate in almeno diciassette persone.

Il governo venezuelano, attraverso una dichiarazione congiunta dei ministeri della Difesa e degli Affari Esteri, respinge categoricamente le giustificazioni statunitensi, denunciando l’azione come un precedente pericoloso.

La violazione dello spazio aereo, unita alla distruzione delle imbarcazioni e all’assunzione di un conflitto armato contro presunti criminali, solleva interrogativi cruciali sulla conformità alle norme del diritto internazionale, in particolare alla Convenzione di Chicago sull’aviazione civile internazionale, che disciplina l’uso dello spazio aereo e stabilisce protocolli per il transito e le operazioni militari.

Questo episodio si inserisce in un contesto di crescenti attriti, caratterizzato da precedenti incursioni simili, già segnalate e contestate dal governo bolivariano.

L’accumulo di queste azioni suggerisce un modello sistematico di pressione e intimidazione volto a destabilizzare il Venezuela, alimentando un clima di incertezza e ostilità.

Il governo venezuelano esorta gli Stati Uniti a rinunciare a un approccio improntato all’avventurismo e all’escalation militare, auspicando un dialogo costruttivo e il rispetto delle norme che regolano le relazioni tra gli stati.

La stabilità regionale, infatti, dipende dalla capacità di gestire le divergenze attraverso canali diplomatici e dalla garanzia del rispetto della sovranità nazionale di ogni nazione, evitando azioni unilaterali che potrebbero innescare conseguenze imprevedibili e compromettere la sicurezza collettiva.

L’appello venezuelano si pone come un monito contro la militarizzazione delle relazioni internazionali e un invito a privilegiare soluzioni pacifiche e cooperative per affrontare le sfide comuni.