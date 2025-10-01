Vertice UE a Copenaghen: sicurezza, difesa e futuro europeo

I capi di Stato e di governo dei ventisette Paesi membri dell’Unione Europea confluiranno a Copenaghen per un incontro di lavoro non formale, orchestrato dalla presidenza danese.

L’agenda, densa di implicazioni strategiche, si concentrerà su due pilastri fondamentali, in una convergenza che ne ha reso quasi inscindibile il legame: la sicurezza e la difesa europea, e la situazione in Ucraina, con le sue ripercussioni globali e il suo impatto diretto sulla stabilità del continente.

Il vertice, che si terrà mercoledì, non è un mero rituale diplomatico.

Si prefigge di valutare in maniera approfondita lo stato dell’integrazione militare europea, analizzando le capacità attuali, individuando lacune e aree di miglioramento, e delineando strategie per una maggiore autonomia in materia di difesa.

L’obiettivo ultimo è rafforzare la resilienza dell’Europa di fronte a un contesto geopolitico sempre più volatile e imprevedibile, caratterizzato da nuove sfide come la crescente assertività di potenze esterne e la necessità di rispondere a minacce ibride.

La questione ucraina, al centro della discussione, non sarà affrontata in isolamento.

Si intende valutare le esigenze immediate di assistenza militare, finanziaria e umanitaria a Kiev, ma anche delineare una visione a lungo termine per la sicurezza dell’Ucraina, che tenga conto delle sue aspirazioni europee e della necessità di una garanzia di stabilità duratura.

Si discuterà, inoltre, delle implicazioni economiche e sociali del conflitto, con particolare attenzione alle conseguenze per i Paesi membri dell’Unione Europea, colpiti dall’aumento dei prezzi dell’energia e dall’inflazione.

Il giorno successivo, giovedì, il focus si allargherà alla Comunità Politica Europea (CPE), un’iniziativa ambiziosa lanciata dal Presidente Macron che mira a creare un forum di dialogo e cooperazione più ampio, che includa anche Paesi non membri dell’UE, quali Norvegia, Svizzera, Islanda, Regno Unito, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Moldavia e Serbia.

Questo secondo vertice si configura come un esercizio di visione strategica, volto a definire l’identità e il ruolo dell’Europa nel mondo, al di là dei confini istituzionali dell’Unione.

La CPE, pur essendo un progetto relativamente nuovo, rappresenta un tentativo di rispondere alla necessità di un approccio più inclusivo e cooperativo per affrontare le sfide globali, come il cambiamento climatico, la gestione dei flussi migratori, la sicurezza energetica e la stabilità politica nel vicinato europeo.

Si tratta di un’opportunità per rafforzare il dialogo e la fiducia reciproca, promuovendo la pace, la prosperità e la sicurezza nel continente europeo, nel rispetto dei valori democratici e dello stato di diritto.

L’auspicio è che questo vertice, e l’intera Comunità Politica Europea, possano contribuire a delineare un futuro più stabile e prospero per l’Europa e il mondo.