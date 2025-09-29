Vietnam, devastato dal tifone Bualoi: undici vittime e paura di altri.

Il Vietnam è gravato da un lutto crescente a seguito del passaggio devastante del tifone Bualoi.

Le autorità locali hanno confermato un bilancio provvisorio di undici vittime, cifra che si teme possa aumentare man mano che le squadre di soccorso raggiungono le aree più remote e inaccessibili, interrotte dalle infrastrutture distrutte.

Bualoi, con la sua furia implacabile, ha scaricato piogge torrenziali e raffiche di vento che hanno superato i 150 chilometri orari, innescando una spirale di distruzione in tutta la regione centrale del Paese.

L’impatto è stato particolarmente grave nelle province costiere, dove la forza del vento ha letteralmente smantellato abitazioni, strappando i tetti dalle case e riducendo in macerie le strutture più fragili.

Le conseguenze non si limitano alle perdite di vite umane.

L’evento meteorologico ha causato ingenti danni alle infrastrutture vitali: pali della luce sono stati sradicati, lasciando intere comunità nell’oscurità, mentre alberi secolari sono stati abbattuti, bloccando strade e interrompendo le comunicazioni.

I campi agricoli, pilastro dell’economia locale, sono stati inondati, compromettendo i raccolti e minacciando la sicurezza alimentare di migliaia di famiglie.

La tempesta ha inoltre esacerbato le vulnerabilità preesistenti.

Molte delle aree colpite sono densamente popolate e caratterizzate da abitazioni costruite con materiali precari, insufficienti a resistere a eventi meteorologici estremi di tale intensità.

La gestione del rischio climatico e l’adattamento ai cambiamenti climatici, temi sempre più urgenti, sono tornati al centro del dibattito, evidenziando la necessità di investimenti mirati nella costruzione di infrastrutture resilienti e nella protezione delle comunità più esposte.

Le operazioni di soccorso sono state immediatamente avviate, coinvolgendo squadre di volontari, personale militare e organizzazioni umanitarie.

La priorità è la ricerca di persone disperse, l’assistenza ai sopravvissuti, la fornitura di cibo, acqua potabile e cure mediche, e la ricostruzione delle infrastrutture essenziali.

La solidarietà internazionale si è già manifestata con offerte di aiuti e supporto logistico.

Il tifone Bualoi, tragicamente, rappresenta un monito per la fragilità delle comunità costiere di fronte all’intensificazione degli eventi meteorologici estremi, fenomeno direttamente collegato al cambiamento climatico globale.

La sua scia di distruzione, oltre al dolore e alle perdite umane, sottolinea l’imperativo di un’azione globale coordinata per mitigare le cause del cambiamento climatico e rafforzare la resilienza delle popolazioni più vulnerabili.

La ricostruzione del Vietnam non sarà solo una sfida logistica, ma anche un’opportunità per ripensare lo sviluppo futuro, orientandolo verso la sostenibilità e la protezione del territorio.