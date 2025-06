118 Avellino: Riconfermato al Top con il Premio Internazionale EMS Angels

La Centrale Operativa 118 della ASL Avellino si distingue ancora una volta a livello internazionale, riconfermando il prestigioso riconoscimento Diamond del premio EMS Angels per il 2025. Questo traguardo, che consolida un percorso di eccellenza, testimonia l’impegno costante e l’elevata professionalità del team diretto dalla responsabile Rosaria Bruno, figura chiave nella gestione di emergenze sanitarie sul territorio.Il premio EMS Angels, di risonanza globale, non celebra semplicemente la reattività di una centrale operativa, ma ne valuta la capacità di integrare competenze, tecnologia e processi per garantire la migliore assistenza pre-ospedaliera possibile ai pazienti affetti da ictus cerebrale. L’ictus, una delle principali cause di disabilità e mortalità, richiede interventi rapidi e mirati per minimizzare i danni neurologici e preservare le funzioni vitali.I criteri di valutazione per l’assegnazione del premio Diamond sono severi e ambiziosi, riflettendo gli standard qualitativi più avanzati a livello internazionale. Oltre alla rapidità di risposta, elemento cruciale in ogni emergenza, il riconoscimento prende in considerazione aspetti fondamentali che incidono direttamente sull’esito clinico del paziente.La diagnosi precoce, ad esempio, assume un ruolo determinante. La Centrale Operativa 118 di Avellino dimostra di aver implementato protocolli efficaci per la raccolta di informazioni accurate da parte degli operatori del 118 sul campo, consentendo una prima valutazione del paziente e l’attivazione tempestiva delle risorse adeguate. Questo implica la formazione continua degli operatori, l’utilizzo di strumenti diagnostici semplificati e la capacità di interpretare correttamente i segni e i sintomi che emergono durante la chiamata di soccorso.Altrettanto importante è la scelta della destinazione ospedaliera appropriata. L’ictus, infatti, può richiedere cure specifiche in centri specializzati in neuroriabilitazione o in unità ictus dedicate. La Centrale Operativa 118 di Avellino si distingue per la capacità di coordinare il trasporto del paziente verso la struttura ospedaliera più idonea, tenendo conto della gravità dell’evento, della disponibilità dei posti letto e della distanza geografica.Infine, il tempo di risposta, con un target inferiore ai 25 minuti, rappresenta un indicatore chiave dell’efficienza del sistema di soccorso. Questo obiettivo stringente richiede un’organizzazione impeccabile, che coinvolga operatori qualificati, mezzi di trasporto adeguati e una comunicazione fluida tra la centrale operativa, gli operatori sul campo e le strutture ospedaliere.Il riconoscimento EMS Angels Diamond non è solo un premio, ma un impegno a perseguire costantemente l’eccellenza e a migliorare ulteriormente i servizi di emergenza territoriale, garantendo ai pazienti affetti da ictus cerebrale le migliori possibilità di recupero e di ripresa della qualità di vita. La ASL Avellino, con la sua Centrale Operativa 118, si conferma un modello di riferimento per l’assistenza pre-ospedaliera in Italia e nel mondo.