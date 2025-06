118 Sannio: Emergenza Sicurezza e Gravi Irregolarità

Un’emergenza non solo sanitaria: l’esposto sulla gestione del 118 nel Sannio e le implicazioni per la sicurezza dei cittadiniUn’ombra di preoccupazione si allunga sul servizio di emergenza 118 nel Sannio, a seguito dell’esposto presentato dalla Federazione CIMO FESMED alla Procura della Repubblica di Benevento. L’iniziativa, guidata dal segretario aziendale Emilio Tazza, non si limita a sollevare una questione tecnico-interpretativa, ma espone una potenziale compromissione della sicurezza pubblica e un’erosione della qualità dell’assistenza primaria.Il fulcro della disputa ruota attorno a una presunta divergenza nell’applicazione del Decreto Legislativo 66/2003 che regola l’organizzazione e l’erogazione dei servizi sanitari. Secondo la CIMO FESMED, l’Azienda Sanitaria Locale di Benevento avrebbe interpretato in modo restrittivo la normativa, fissando un limite massimo di 48 ore mensili per le prestazioni aggiuntive dei medici. Tale interpretazione, considerata errata dal sindacato, contrasta con il disposto normativo che prevede un limite di 48 ore settimanali complessive, comprensive di straordinari e attività supplementari.Questa sottile, ma cruciale, differenza ha generato conseguenze significative. L’interpretazione restrittiva imposta dall’azienda ha, di fatto, bloccato l’autorizzazione a migliaia di ore di lavoro medico potenzialmente disponibili, esacerbando una già cronica carenza di personale che affligge il sistema sanitario locale. La conseguenza diretta e più allarmante è stata la progressiva “demedicalizzazione” del servizio 118: un numero crescente di turni è stato effettuato senza la presenza di personale medico a bordo, lasciando la responsabilità dell’intervento di emergenza nelle mani di infermieri e autisti soccorritori.L’impatto di questa situazione non si limita alla sfera meramente tecnica. La riduzione della copertura medica sul territorio rappresenta un rischio concreto per la salute e la sicurezza dei cittadini sanniti. In situazioni di emergenza, la presenza di un medico a bordo dell’ambulanza è spesso determinante per l’efficacia dell’intervento e la prognosi del paziente. La sua competenza specialistica, la capacità di valutare rapidamente la situazione e di prendere decisioni in tempo reale sono elementi imprescindibili per garantire la migliore assistenza possibile.L’esposto della CIMO FESMED solleva, inoltre, interrogativi più ampi sulla gestione delle risorse umane nel sistema sanitario locale. La carenza di personale medico non è un problema nuovo, ma la sua persistenza e l’aggravarsi della situazione suggeriscono una gestione inefficiente e una mancata pianificazione a lungo termine. L’interpretazione restrittiva delle normative, se confermata, potrebbe rappresentare un sintomo di una più ampia difficoltà ad attrarre e trattenere personale qualificato, con ripercussioni negative sull’intero sistema sanitario.La speranza è che le verifiche da parte degli organi competenti possano fare luce sulla vicenda, offrendo un quadro chiaro e definitivo sull’interpretazione della normativa e sulle conseguenze della gestione attuale. Ma al di là della risoluzione formale della controversia, è necessario un ripensamento profondo dell’organizzazione del servizio 118 e dell’intero sistema sanitario sannita, con l’obiettivo di garantire una risposta efficace ed efficiente alle esigenze di salute della comunità. La sicurezza dei cittadini non può essere compromessa da interpretazioni normative discutibili o da una gestione miope delle risorse umane.