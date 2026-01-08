Afragola, Clan Sasso-Parziale: Sentenza e Interrogativi sulla Mafia

La recente conclusione del processo, celebrato presso la quarta sezione penale della Corte d’Appello di Napoli, getta luce sulle intricate dinamiche del gruppo criminale denominato Sasso-Parziale, radicato nel rione Salicelle di Afragola, un territorio segnato da una lunga storia di controllo mafioso.

Il procedimento, che ha visto coinvolti diciannove imputati, si è risolto in un quadro di riduzioni delle pene originarie, pur mantenendo un impatto significativo sul tessuto criminale locale, con una pena complessiva che sfiora i due secoli di reclusione.

Al centro dell’attenzione, Antonio Sasso, figura apicale dell’omonima componente del clan, ha ricevuto una condanna definitiva a sedici anni, un verdetto che sancisce la sua responsabilità nella gestione e nell’esercizio del potere mafioso.

Di notevole rilievo, seppur in direzione opposta, è l’assoluzione di Annamaria De Luca, legata sentimentalmente a Nicola Luongo, individuato dagli inquirenti come l’architrave del gruppo, il suo cervello strategico e promotore principale delle attività illecite.

Quest’assoluzione solleva interrogativi sulla completezza delle indagini e sulla complessità dei legami che intrinsecano le strutture criminali.

Vittorio Parziale, difeso dall’avvocato Antonio Bucci, ha ricevuto una condanna a quattordici anni, una pena che riflette la sua partecipazione attiva nelle operazioni criminali.

L’ampia gamma di accuse mosse dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) – estorsione sistematica, traffico internazionale di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi da guerra, queste ultime capaci di intimidire la popolazione e garantire l’impunità degli esecutori – evidenzia la natura poliedrica e pericolosa dell’organizzazione.

Il processo, lungi dall’essere una semplice epiloga giudiziaria, rappresenta un momento cruciale nell’analisi delle strategie investigative e delle evoluzioni delle strutture mafiose.

La diminuzione delle pene, sebbene comprensibile alla luce di complessità procedurali e di valutazioni sulla responsabilità individuale, non deve oscurare la gravità dei reati commessi e la necessità di un impegno costante nella lotta alla criminalità organizzata, mirando a disarticolare non solo le figure apicali, ma anche i collegamenti e le reti di supporto che permettono la perpetrazione di attività illecite.

L’assoluzione di alcuni imputati, pur nel quadro di un processo complesso, sottolinea la necessità di approfondire le indagini e di proteggere i collaboratori di giustizia, elementi chiave per svelare le dinamiche interne e i segreti che avvolgono le organizzazioni criminali.

La sentenza, nel suo complesso, invita a una riflessione più ampia sul ruolo della giustizia e delle istituzioni nella tutela della legalità e nella ricostruzione del tessuto sociale di territori martoriati dalla presenza mafiosa.