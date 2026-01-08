cityfood
venerdì 9 Gennaio 2026
Napoli Cronaca

Afragola, Clan Sasso-Parziale: Sentenza e Interrogativi sulla Mafia

redazione napoli

La recente conclusione del processo, celebrato presso la quarta sezione penale della Corte d’Appello di Napoli, getta luce sulle intricate dinamiche del gruppo criminale denominato Sasso-Parziale, radicato nel rione Salicelle di Afragola, un territorio segnato da una lunga storia di controllo mafioso.

Il procedimento, che ha visto coinvolti diciannove imputati, si è risolto in un quadro di riduzioni delle pene originarie, pur mantenendo un impatto significativo sul tessuto criminale locale, con una pena complessiva che sfiora i due secoli di reclusione.

Al centro dell’attenzione, Antonio Sasso, figura apicale dell’omonima componente del clan, ha ricevuto una condanna definitiva a sedici anni, un verdetto che sancisce la sua responsabilità nella gestione e nell’esercizio del potere mafioso.
Di notevole rilievo, seppur in direzione opposta, è l’assoluzione di Annamaria De Luca, legata sentimentalmente a Nicola Luongo, individuato dagli inquirenti come l’architrave del gruppo, il suo cervello strategico e promotore principale delle attività illecite.

Quest’assoluzione solleva interrogativi sulla completezza delle indagini e sulla complessità dei legami che intrinsecano le strutture criminali.

Vittorio Parziale, difeso dall’avvocato Antonio Bucci, ha ricevuto una condanna a quattordici anni, una pena che riflette la sua partecipazione attiva nelle operazioni criminali.
L’ampia gamma di accuse mosse dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) – estorsione sistematica, traffico internazionale di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi da guerra, queste ultime capaci di intimidire la popolazione e garantire l’impunità degli esecutori – evidenzia la natura poliedrica e pericolosa dell’organizzazione.

Il processo, lungi dall’essere una semplice epiloga giudiziaria, rappresenta un momento cruciale nell’analisi delle strategie investigative e delle evoluzioni delle strutture mafiose.

La diminuzione delle pene, sebbene comprensibile alla luce di complessità procedurali e di valutazioni sulla responsabilità individuale, non deve oscurare la gravità dei reati commessi e la necessità di un impegno costante nella lotta alla criminalità organizzata, mirando a disarticolare non solo le figure apicali, ma anche i collegamenti e le reti di supporto che permettono la perpetrazione di attività illecite.
L’assoluzione di alcuni imputati, pur nel quadro di un processo complesso, sottolinea la necessità di approfondire le indagini e di proteggere i collaboratori di giustizia, elementi chiave per svelare le dinamiche interne e i segreti che avvolgono le organizzazioni criminali.
La sentenza, nel suo complesso, invita a una riflessione più ampia sul ruolo della giustizia e delle istituzioni nella tutela della legalità e nella ricostruzione del tessuto sociale di territori martoriati dalla presenza mafiosa.

