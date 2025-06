Afragola sotto shock: assassinato Pasquale Buono, 45 anni

La comunità di Afragola è sotto shock per la tragica scomparsa di Pasquale Buono, 45 anni, deceduto in circostanze brutali che hanno gettato un’ombra di inquietudine sul tessuto sociale locale. L’efferato decesso, inizialmente riportato in modo impreciso come avvenuto in pieno giorno in strada, si è concretizzato all’interno di un negozio di articoli di biancheria, situato in corso Italia, precisamente nella zona delle Palazzine Gescal.Secondo le prime ricostruzioni, basate sulle testimonianze raccolte e sulle indagini preliminari, l’evento si è verificato attorno alle ore 19:00, un orario in cui il locale era presumibilmente frequentato, rendendo la scena particolarmente drammatica. A perpetrare l’aggressione, una coppia di individui, agendo con apparente freddezza e determinazione, giunti a bordo di un motociclo. L’ingresso nel negozio, secondo le testimonianze, sarebbe stato rapido e mirato, con i due aggressori che hanno immediatamente aperto il fuoco.Pasquale Buono, insieme al padre, proprietario dell’attività commerciale, si trovava all’interno al momento dell’attacco. I colpi di arma da fuoco, almeno quattro, hanno raggiunto l’uomo alla schiena, infliggendo ferite incompatibili con la vita. Nonostante i tentativi di rianimazione, prontamente messi in atto da passanti generosi e poi dal personale medico giunto con un’ambulanza, ogni sforzo si è rivelato vano. La morte è stata dichiarata sul posto.Le indagini, condotte congiuntamente dagli agenti del commissariato di Afragola e dalla Squadra Mobile di Napoli, si concentrano ora sull’identificazione degli autori e sulla ricostruzione del movente. Si ipotizza, in questa fase preliminare, una possibile connessione con dinamiche criminali preesistenti o debiti impagati, ma ogni pista è al vaglio degli inquirenti. L’attenzione è rivolta anche alla possibile presenza di complici o mandanti, elementi che potrebbero svelare la complessità e la portata di questa tragica vicenda. L’omicidio, che ha profondamente scosso la cittadinanza, solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione della criminalità organizzata nel territorio, richiedendo un impegno sinergico tra istituzioni e forze dell’ordine per garantire un ritorno alla normalità e un futuro più sicuro per la comunità di Afragola.