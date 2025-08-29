Aggressione a Fuorigrotta: Napoli sotto shock, indagine sui baby gang

Un atto di violenza inaudita ha scosso la tranquillità del quartiere Fuorigrotta a Napoli, lasciando una ferita profonda nel tessuto sociale e sollevando interrogativi urgenti sulla sicurezza urbana e sulla crescente emersione di dinamiche delinquenziali giovanili.

Quattro individui, la cui età incrocia il confine delicato tra adolescenza e maggiore età, sono stati identificati e deferiti alle autorità dalla Polizia di Stato in seguito all’aggressione subita da un ingegnere di 47 anni, figura di spicco nella comunità locale in quanto fratello del consigliere comunale Sergio Lomasto.

L’episodio, consumatosi in prossimità di un noto punto di aggregazione giovanile, il McDonald’s, si è manifestato sotto gli occhi testimoni di una madre anziana, gravata dall’angoscia e dalla drammaticità della scena, e dei suoi due figli, rispettivamente di 14 e 10 anni, costretti ad assistere ad un’efferata aggressione.

L’imprudenza e la brutalità di una banda di giovani, definibile come “baby gang”, hanno condotto a conseguenze fisiche devastanti per la vittima.

Il professionista, immediatamente soccorso, è stato trasportato in ambulanza presso l’ospedale Cardarelli, dove i medici hanno diagnosticato un quadro clinico allarmante.

Le lesioni riportate sono di significativa gravità: un trauma cranico contusivo, una frattura scomposta del setto nasale che richiederà interventi specialistici, diffuse lesioni facciali compromettenti l’integrità estetica e una frattura complessa dello zigomo, potenzialmente impattante sulla funzionalità e sulla simmetria del viso.

L’evento, ben al di là di una semplice rissa, evoca una riflessione più ampia sulla complessità dei fattori sociali, economici e culturali che contribuiscono alla formazione di gruppi di giovani inclini alla violenza.

La presenza di minori coinvolti nell’aggressione pone l’accento sulla necessità di un intervento mirato e multidisciplinare, che coinvolga istituzioni scolastiche, servizi sociali, famiglie e associazioni del territorio.

È fondamentale comprendere le motivazioni alla base di tali comportamenti, che spesso nascono da un senso di disagio, marginalizzazione, mancanza di modelli positivi di riferimento o esposizione precoce a contesti degradati.

L’episodio di Fuorigrotta non può essere isolato, ma interpretato come sintomo di una più generale crisi di valori e di un progressivo deterioramento del senso civico che affligge alcune aree urbane.

La risposta a questa emergenza richiede un impegno corale e una strategia integrata, finalizzata a prevenire la devianza giovanile, a promuovere l’educazione alla legalità e a garantire la sicurezza dei cittadini, tutelando al contempo i diritti e le opportunità dei minori a rischio.

La comunità intera è chiamata a confrontarsi con questa realtà, per ricostruire un futuro più sicuro e prospero per le nuove generazioni.