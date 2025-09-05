Aggressione a Fuorigrotta: uomo ferito, indagini in corso a Napoli

Nella serata di ieri, un episodio di violenza ha scosso la quiete di Napoli, precisamente nel quartiere di Fuorigrotta.

Un uomo di 48 anni è stato vittima di un’aggressione armata che ha immediatamente mobilitato le forze dell’ordine e i soccorsi sanitari.

La chiamata di soccorso ha indirizzato gli agenti dei Commissariati Bagnoli e Pianura, coadiuvati dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, presso l’ospedale San Paolo, dove l’uomo era stato trasportato.

Secondo la ricostruzione preliminare, l’aggredito è stato avvicinato da individui che si stavano muovendo a bordo di uno scooter.

L’azione è stata rapida e violenta: i malviventi hanno aperto il fuoco contro l’uomo, ferendolo all’addome.

Fortunatamente, le lesioni, seppur traumatiche, non si sono rivelate compromettenti per la sua vita, consentendogli di essere dimesso in serata.

Un familiare ha accompagnato la vittima presso la struttura ospedaliera, prestando immediato soccorso e fornendo informazioni ai sanitari.

Le indagini, ora condotte dalla Squadra Mobile, si concentrano sulla ricostruzione accurata della dinamica e sull’individuazione dei responsabili.

L’area dell’aggressione, via Arlotta, è stata oggetto di un’ispezione da parte degli inquirenti, alla ricerca di elementi utili all’identificazione dei colpevoli e alla ricostruzione del percorso dei fuggitivi.

Le ipotesi al vaglio degli investigatori sono diverse e spaziano da possibili vendette personali a regolamenti di conti di natura criminale.

Non si esclude, allo stato attuale, neppure una matrice casuale, legata ad un atto di microcriminalità degenerato.

L’attenzione è focalizzata sull’analisi dei video di sorveglianza presenti nella zona, nella speranza di acquisire immagini che possano fornire dettagli cruciali sull’identificazione dei responsabili e sulla ricostruzione esatta dell’evento.

La comunità locale è stata scossa dall’episodio, che riapre il dibattito sulla sicurezza e sulla necessità di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nei quartieri più sensibili della città.