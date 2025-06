Aggressione a Piano di Sorrento: arrestato un uomo, paura per la turista.

Un’aggressione brutale ha scosso la quiete turistica di Piano di Sorrento, culminando nell’arresto di un uomo di 38 anni, cittadino bosniaco, accusato di lesioni personali aggravate. L’episodio, avvenuto nella notte, ha portato alla luce una spirale di violenza che ha coinvolto una coppia in vacanza lungo la costiera sorrentina.L’allarme è stato lanciato da un tassista, testimone diretto dell’escalation di violenza. L’uomo, secondo la ricostruzione dei carabinieri, aveva inizialmente aggredito la compagna all’interno del taxi. La brutalità dell’aggressione non si è fermata al veicolo, proseguendo con ulteriori percosse una volta giunti a destinazione, sotto gli occhi esterrefatti del tassista che ha prontamente allertato le forze dell’ordine.Intervenuti rapidamente, i carabinieri hanno fermato l’aggressore, mentre la vittima, visibilmente provata, è stata condotta in caserma per essere sottoposta a un accurato esame medico e a un verbale di denuncia assistita da un interprete. Nonostante la gravità delle lesioni riportate, la donna ha espresso la ferma volontà di non essere ricoverata in ospedale, rifiutando anche di riferire eventuali episodi precedenti di maltrattamenti. Questa circostanza, pur attenuante dal punto di vista procedurale, non inficia la gravità del reato contestato, che prevede pene significative.L’episodio solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza turistica e sulla prevenzione della violenza di genere, soprattutto in contesti che dovrebbero rappresentare oasi di relax e divertimento. La presenza di un testimone esterno, il tassista, è stata cruciale per l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, sottolineando l’importanza della consapevolezza civica e della collaborazione tra cittadini e istituzioni. L’indagine è ora in corso per accertare le motivazioni che hanno scatenato l’aggressione e per valutare eventuali dinamiche relazionali pregresse tra i due soggetti coinvolti. La vicenda evidenzia, inoltre, la necessità di garantire un adeguato supporto alle vittime di violenza, fornendo loro strumenti di protezione e percorsi di uscita dalla condizione di dipendenza e paura.