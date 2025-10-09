Aggressione ad Avellino: Violenza a Laudonia, vertice Irpiniambiente

Un atto di estrema violenza ha scosso la comunità di Monteforte Irpino e l’intera provincia di Avellino, colpendo direttamente Carmine Laudonia, figura apicale di Irpiniambiente, la società consortile deputata alla gestione integrata dei rifiuti in Irpinia.

L’aggressione, avvenuta nelle prime ore del mattino a Rione Aversa, ad Avellino, testimonia un clima di crescente tensione che sembra permeare l’ambiente lavorativo e si estende ben oltre la sfera privata della vittima.

Intorno alle cinque del mattino, mentre Laudonia si apprestava a recarsi al suo ufficio, è stato affrontato da due individui, i cui volti erano celati, che con ferocia lo hanno colpito reiteratamente con una spranga, concentrando gli attacchi sulla testa.

L’assenza di tentativi di furto, come prontamente riferito dalla vittima durante la denuncia presentata alla Questura, esclude la rapina come movente primario, suggerendo invece un’azione mirata e premeditata, direttamente legata alla sua posizione all’interno di Irpiniambiente.

L’episodio solleva interrogativi inquietanti sulle dinamiche interne alla società, che impiega circa duecento dipendenti.

In passato, Irpiniambiente è stata teatro di contestazioni e disagi, con segnalazioni di tensioni derivanti da problematiche organizzative, condizioni di lavoro e possibili conflitti di interesse.

L’aggressione a Laudonia potrebbe essere il tragico culmine di una spirale di frustrazioni, incomprensioni e forse, anche interessi contrastanti che hanno trovato terreno fertile all’interno dell’azienda.

La gravità delle lesioni riportate da Laudonia ha reso necessario il ricovero in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento di sutura e a una tomografia assiale computerizzata (TAC) per accertare l’estensione dei traumi.

Le ferite, estese a diverse parti del corpo, testimoniano la brutalità dell’aggressione.

I due aggressori, dopo aver perpetrato il loro gesto, si sono volatilizzati a piedi, ingigantendo l’urgenza di un intervento risolutivo da parte delle autorità.

La Squadra Mobile di Avellino ha avviato indagini approfondite per identificare i responsabili e ricostruire la dinamica precisa dell’aggressione.

Oltre all’aspetto criminale, l’episodio pone l’attenzione su questioni di sicurezza sul lavoro, sulla necessità di garantire un ambiente di lavoro sereno e rispettoso, e sulla cruciale importanza di affrontare le problematiche organizzative che potrebbero alimentare tensioni e conflitti.

La vicenda di Carmine Laudonia rappresenta un campanello d’allarme per l’intera comunità e richiede un’azione sinergica tra istituzioni, azienda e sindacati per scongiurare il ripetersi di simili atti di violenza.