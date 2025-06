Agguato a Dugenta: Due feriti, indagini in corso.

Un episodio di violenza armata ha scosso la tranquillità di Dugenta, frazione del comune di Benevento, lasciando due uomini di trent’anni in condizioni preoccupanti. L’incidente, verificatosi questa mattina in un’area rurale isolata, ha visto i due uomini coinvolti in un tragico episodio che ha lasciato la comunità locale sotto shock.Secondo le prime ricostruzioni, i due trentenni, a bordo di una Fiat Panda, sono stati oggetto di un agguato in cui sono stati sparati colpi di arma da fuoco. L’uomo che ha riportato le ferite più gravi ha subito una lesione addominale, mentre l’altro ha riportato una ferita al braccio. Nonostante la gravità della situazione, le condizioni del ferito più grave non destano preoccupazioni immediate per la sua vita, grazie anche al tempestivo intervento dei soccorsi.Immediatamente allertati, il personale sanitario del 118 ha provveduto a stabilizzare i feriti e a trasportarli in strutture sanitarie specializzate per ulteriori accertamenti e cure. Contemporaneamente, i Carabinieri della compagnia di Benevento hanno avviato un’indagine approfondita per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili.Le ipotesi investigative al vaglio degli inquirenti sono molteplici e non vengono escluse a priori. Tra queste, quella – pur controversa – di un errore di identificazione, suggerendo che i due uomini possano essere stati scambiati erroneamente per persone coinvolte in attività illecite. Questa teoria, se confermata, aprirebbe scenari complessi sulla possibile matrice dell’atto violento, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulla percezione del rischio nel territorio.L’episodio riaccende il dibattito sulla crescente preoccupazione per la sicurezza nelle aree rurali e marginali, dove la presenza di armi e la possibilità di errori di valutazione possono avere conseguenze drammatiche. Le autorità competenti hanno assicurato un impegno massimo per fare luce sulla vicenda e garantire la giustizia, auspicando che l’evento non lasci cicatrici indelebili nella comunità di Dugenta.