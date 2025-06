Agnano, Ippodromo: Assolti gli amministratori D’Angelo

La vicenda che ha visto coinvolti Pierluigi e Luca D’Angelo, amministratori dell’Ippodromo di Agnano, si è conclusa con un’assoluzione piena da parte del giudice monocratico Eliana Franco, ponendo fine a un processo complesso e doloroso, segnato dalla tragica perdita di Mohamed Boulhaziz, cittadino marocchino di 62 anni, deceduto il 22 dicembre 2019 a seguito del crollo di un cipresso situato all’interno dell’area dell’ippodromo.La pronuncia del giudice ha sancito l’insussistenza del fatto costituivo, ovvero l’assenza di responsabilità penale a carico degli imputati. Questa decisione, come sottolineato dall’avvocato Marco Campora, difensore dei D’Angelo, conferma che gli amministratori hanno operato nel pieno rispetto delle normative in materia di sicurezza, dimostrando un impegno costante nella prevenzione di rischi potenziali. L’assoluzione, peraltro, non si limita a escludere la colpevolezza, ma nega in modo definitivo l’esistenza di un nesso causale tra le azioni degli imputati e l’evento mortale.La difesa, durante il corso del processo, ha accuratamente contestato l’accusa di omicidio colposo, supportando le proprie argomentazioni con l’ausilio di una solida perizia tecnica. Consulenti di elevata competenza hanno infatti fornito una ricostruzione dettagliata degli eventi, evidenziando come il crollo dell’albero fosse riconducibile a un evento atmosferico di eccezionale intensità e imprevedibilità, una forza della natura che si è manifestata al di là di qualsiasi capacità preventiva e di controllo. L’analisi peritale ha escluso, quindi, qualsiasi addebito di negligenza o imprudenza a carico degli imputati.La sentenza si inserisce in un contesto giuridico che richiede una valutazione rigorosa del nesso di causalità in materia di responsabilità penale per eventi che coinvolgono la sicurezza pubblica. L’assoluzione, estesa anche agli altri soggetti coinvolti nel processo, tutti assistiti dagli avvocati Mariavittoria Russo, Marcello Marasco e Luca Raviele, rafforza ulteriormente l’immagine di una vicenda tragica, ma priva di responsabilità penale imputabile agli amministratori dell’ippodromo. La decisione del giudice, quindi, non solo offre una chiusura giuridica alla vicenda, ma mira anche a preservare il diritto alla difesa e a garantire che le accuse siano sostenute da prove concrete e inconfutabili. La profonda tristezza per la perdita di una vita umana rimane, ma la giustizia, in questo caso, ha tracciato un confine chiaro tra la sfortuna e la colpa.