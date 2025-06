Agroforestale Caserta: Incentivi per chi protegge i boschi

Un’iniziativa innovativa sigla un punto di svolta per la valorizzazione del lavoro agroforestale nella provincia di Caserta: i sindacati Flai-Cgil, Uila-Uil e Fai-Cisl, in sinergia con l’amministrazione provinciale, hanno formalizzato un accordo che istituisce un sistema di incentivi economici direttamente collegato all’efficacia delle attività di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi (AIB). L’intesa, che rappresenta una primizia assoluta in Campania, non si limita a un mero riconoscimento formale, ma introduce un paradigma inedito nella gestione del lavoro forestale, riconosce la sua cruciale importanza per la salvaguardia del patrimonio naturale e culturale, e pone le basi per una sua evoluzione professionale.Il segretario provinciale Flai-Cgil, Emilio Forte, insieme alle colleghe Teresa Scalaprice (Uila-Uil) e Maria Perrillo (Fai-Cisl), ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto, sottolineando come questo accordo possa fungere da modello per le comunità montane di altre province campane, incentivando un approccio più proattivo e orientato ai risultati nella gestione delle aree boschive. La firma dell’accordo, da parte del dirigente Gianni Solino per la Provincia, segna un impegno concreto a sostenere il settore agroforestale e a riconoscere il contributo essenziale dei lavoratori impegnati nella difesa del territorio.L’elemento distintivo dell’accordo risiede nell’introduzione di un sistema premiante legato al raggiungimento di obiettivi specifici, elemento che va oltre la semplice retribuzione oraria e premia l’efficienza, la professionalità e la capacità di adattamento ai diversi scenari di rischio. Questa innovazione contrattuale non solo mira a incrementare la motivazione dei lavoratori, ma anche a promuovere un miglioramento continuo dei servizi offerti, incentivando l’adozione di tecniche avanzate e l’aggiornamento costante delle competenze.Un aspetto particolarmente rilevante è la detassazione agevolata del premio erogato, che rappresenta un ulteriore beneficio per i lavoratori e testimonia la volontà di agevolare economicamente un settore spesso caratterizzato da condizioni di lavoro impegnative e da una bassa remunerazione. Questo riconoscimento fiscale sottolinea l’importanza strategica del lavoro agroforestale per la sicurezza del territorio e la sostenibilità ambientale.L’accordo colma una storica lacuna nella valorizzazione economica di questa specifica attività, un riconoscimento che va oltre il semplice compenso per il lavoro svolto e riflette la consapevolezza che impegno, responsabilità e qualità debbano essere adeguatamente premiati attraverso strumenti contrattuali innovativi. Questo precedente significativo può ispirare future rivendicazioni e l’estensione di meccanismi incentivanti in altri contesti lavorativi, contribuendo a rafforzare il ruolo dei lavoratori agroforestali come custodi del territorio e attori fondamentali per la protezione dell’ambiente. I sindacati si impegnano ora a monitorare costantemente l’attuazione dell’accordo e a valutarne l’impatto, garantendo che i benefici promessi si traducano in una reale e duratura valorizzazione del lavoro agroforestale.