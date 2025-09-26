Agropoli: Microchip a Domicilio, Rivoluzione per il Benessere Animale

Agropoli Pioniera del Benessere Animale: Microchip a Domicilio per una Comunità più ProtettaIl Comune di Agropoli si distingue come avanguardia nell’innovazione a favore del benessere animale, introducendo un servizio rivoluzionario: il microchip a domicilio.

A partire dal 1° ottobre, i residenti potranno richiedere gratuitamente l’intervento direttamente presso le proprie abitazioni, grazie a un’iniziativa promossa dall’Assessorato al Benessere Animale e sostenuta dal Garante Regionale per i Diritti degli Animali.

Questa iniziativa, concepita come risposta concreta alla problematica del randagismo e alla difficoltà per molti proprietari di adempiere agli obblighi di identificazione, rappresenta un elemento cruciale nella strategia complessiva del Comune per la tutela degli animali da compagnia.

L’obiettivo primario è incrementare la copertura dell’anagrafe canina, garantendo così un sistema di identificazione più efficace e capillare.

La mancanza di microchip, infatti, non solo espone gli animali a rischi significativi in caso di smarrimento o furto, ma ostacola anche le operazioni di recupero e ricollocamento di cani e gatti smarriti o abbandonati.

Un’iscrizione all’anagrafe canina, completata con il microchip, fornisce informazioni vitali per il riavvicinamento al proprietario, evitando inutili sofferenze per l’animale e per la sua famiglia.

Il servizio, completamente gratuito, sarà erogato da un medico veterinario dell’ASL e da un tecnico specializzato, che si recheranno presso le abitazioni dei residenti previo appuntamento.

Per richiedere l’intervento, i proprietari potranno contattare la Polizia Municipale al numero 0974 827424 o inviare una PEC o e-mail a poliziamunicipale@pec.

comune.

agropoli.

it, poliziamunicipale@comune.

agropoli.

sa.

it o dottelviraserra@gmail.

com.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di sensibilizzazione e responsabilità civica, avviato nel gennaio con la creazione di una task force dedicata al controllo del randagismo.

Questa strategia globale non si limita alla microchippatura, ma mira a promuovere un approccio proattivo alla tutela del benessere animale, incoraggiando l’adozione responsabile, la sterilizzazione e la prevenzione dell’abbandono.

Il Sindaco Roberto Mutalipassi sottolinea come questo servizio rappresenti un investimento nel futuro della comunità, un segno tangibile dell’impegno del Comune verso una città più attenta e rispettosa dei diritti degli animali.

L’Assessore al Benessere Animale, Elvira Serra, esprime la fiducia che questa iniziativa stimoli una maggiore consapevolezza e incoraggi più proprietari a proteggere i loro compagni a quattro zampe, contribuendo a creare un ambiente più sicuro e accogliente per tutti.

La presenza del Garante Regionale per i Diritti degli Animali nell’atto di avvio delle attività testimonia l’importanza strategica di questa iniziativa a livello regionale.