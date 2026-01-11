Allarme SUP infondato: sospese le ricerche in mare.

La guardia costiera ha interrotto le operazioni di ricerca a seguito di un allarme tempestivo riguardante un incidente in mare.

La chiamata, giunta dopo un periodo di crescente preoccupazione meteorologica, descriveva un uomo, impegnato nell’attività di paddleboarding (SUP), sorpreso da un’onda improvvisa e travolto in acqua.

L’evento si è verificato in un’area particolarmente esposta alle correnti e con condizioni marine in rapido deterioramento.

La decisione di sospendere le ricerche è stata presa in seguito a una valutazione dettagliata della situazione, prendendo in considerazione la complessità delle condizioni ambientali e la mancanza di ulteriori conferme sulla presenza di una persona dispersa.

Sebbene l’allarme iniziale fosse motivato da una potenziale emergenza, le indagini successive non hanno fornito elementi concreti a supporto della scomparsa di un individuo.

In particolare, la Capitaneria di Porto ha verificato che una persona, abituale praticante di SUP nella zona segnalata, sia rientrata a casa in maniera regolare e senza aver subito alcun incidente.

Questo dato, unitamente all’assenza di ulteriori testimonianze o avvistamenti che confermassero la presenza di una persona in difficoltà, ha portato alla conclusione che l’allarme, pur essendo stato preso sul serio e gestito con la massima urgenza, fosse infondato.

L’episodio solleva importanti riflessioni sulla gestione delle emergenze in ambiente marino e sull’importanza di una comunicazione precisa e verificata.

La rapida risposta della guardia costiera, pur in assenza di una persona dispersa, dimostra l’impegno costante nel garantire la sicurezza dei fruitori del mare, ma sottolinea anche la necessità di sensibilizzare i praticanti di sport acquatici sulle potenziali insidie e sull’importanza di segnalare con accuratezza qualsiasi evento, evitando allarmi infondati che potrebbero disporre risorse preziose in situazioni che ne richiedono un utilizzo effettivo.

L’evento sottolinea, inoltre, la necessità di promuovere una cultura della prevenzione e della corretta informazione, con particolare attenzione alle condizioni meteorologiche e alle correnti marine, al fine di minimizzare i rischi e garantire un’esperienza sicura per tutti.