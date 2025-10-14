Allerta Gialla in Campania: Rischio Idrogeologico e Temporali Diffusi

Avviso di Allerta Meteo Gialla: Rischio Idrogeologico e Temporalesco Diffuso in CampaniaLa Protezione Civile Regionale, sulla base delle analisi del Centro Funzionale, ha emesso un avviso di allerta meteo di livello giallo per le zone di allerta 1 (Piana Campana, area metropolitana di Napoli, isole minori e conurbazione vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, versanti montuosi del Sarno e aree picentine), con validità per l’intera giornata di domani.

L’evento meteorologico, caratterizzato da un’elevata variabilità e incertezza previsionale, si manifesterà a partire dalle prime ore della notte e persisterà fino alle 23:59.

Si tratta di una perturbazione complessa, con un potenziale significativo di criticità idrogeologiche, derivante da precipitazioni intense e persistenti.

Le precipitazioni previste non saranno uniformi, ma si presenteranno a carattere temporalesco, con un’evoluzione rapida e una localizzazione imprevedibile.

È probabile che le isole e le aree costiere siano particolarmente esposte a fenomeni intensi, con un rischio accentuato di allagamenti localizzati.

La presenza di aria umida in quota, interagendo con l’orografia complessa del territorio, favorisce la formazione di celle temporalesche di forte sviluppo verticale.

Oltre alle piogge intense, il quadro meteorologico è reso più complesso dalla probabilità di fenomeni secondari: grandine, con possibile impatto su agricoltura e infrastrutture; fulmini, che aumentano il rischio di inneschi di incendi boschivi; raffiche di vento, capaci di generare danni a vegetazione, linee elettriche e strutture esposte.

La combinazione di questi elementi amplifica la potenziale pericolosità dell’evento.

Le conseguenze attese all’impatto delle precipitazioni includono: innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con possibili esondazioni localizzate; scorrimento superficiale delle acque su aree urbane e rurali, con conseguenti disagi alla viabilità; movimenti franosi e caduta massi, in particolare sui versanti montuosi, già sensibilizzati da eventi meteorologici precedenti; e, in generale, un aumento del rischio di danni a infrastrutture e abitazioni.

La Protezione Civile regionale raccomanda ai Comuni delle aree interessate (zone 1 e 3) di attivare immediatamente i Centri Operativi Comunali (COC), incrementando la vigilanza e predisponendo interventi mirati.

È fondamentale che i COC monitorino costantemente la situazione, implementino le misure di prevenzione strutturali e non strutturali previste nei rispettivi piani di protezione civile, e coordinino le attività di supporto alla popolazione.

Particolare attenzione è richiesta per la verifica della stabilità del verde pubblico e per l’ascolto delle comunicazioni provenienti dalla Sala Operativa Regionale, che fornirà aggiornamenti in tempo reale.

La popolazione è invitata a prestare la massima attenzione alle previsioni meteo, a segnalare eventuali situazioni di pericolo e a seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità competenti.