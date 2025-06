Allerta Gialla in Campania: Temporali, Rischio Idrogeologico e Grandine

Avviso di Allerta Meteorologica Gialla per Eventi Temporaleschi Intensificati in Campania: Analisi dei Rischi e Linee Guida per la Gestione del TerritorioLa Protezione Civile Regionale della Campania ha attivato un avviso di allerta meteo di livello giallo per piogge e temporali, in vigore dalla sera di martedì 17 giugno fino alla sera di mercoledì 18 giugno. Questa condizione di allerta riflette una situazione meteorologica potenzialmente instabile e richiede una particolare attenzione da parte di tutti i soggetti coinvolti nella gestione del territorio.L’evento temporalesco previsto non è caratterizzato da precipitazioni diffuse e costanti, bensì da un rapido sviluppo di fenomeni intensi, concentrati in brevi intervalli di tempo. Questo tipo di evoluzione rende difficile una previsione precisa della localizzazione e dell’intensità massima delle piogge, aumentando il rischio di impatti significativi. Oltre alla pioggia, si prevede la possibilità di grandine di dimensioni variabili, scariche elettriche e raffiche di vento localmente forti, che possono contribuire a un aumento del potenziale distruttivo degli eventi.L’attenzione primaria è rivolta al rischio idrogeologico, una vulnerabilità intrinseca del territorio campano, con la sua complessa orografia e la presenza di aree densamente popolate in prossimità di corsi d’acqua e pendii ripidi. L’accumulo rapido di acqua a causa delle precipitazioni intense può innescare una serie di conseguenze, tra cui allagamenti di aree urbane e rurali, innalzamenti improvvisi dei livelli dei fiumi e dei torrenti (con conseguente esondazione), scorrimento di acqua lungo le strade, ostruendo il deflusso e creando pericolose condizioni di traffico. Si segnala inoltre il rischio di smottamenti e frane, soprattutto in aree precedentemente colpite da dissesto idrogeologico o caratterizzate da tagli naturali e opere di terrazzamento.I fenomeni meteorologici previsti, in particolare la grandine e le raffiche di vento, possono inoltre causare danni diretti a infrastrutture e proprietà privata, quali l’anomalia di tetti e coperture, la caduta di rami e alberi, e l’interruzione di servizi essenziali come l’elettricità.L’avviso è stato diramato dal Centro Funzionale della Regione Campania, attraverso la Sala Operativa Unificata della Protezione Civile, e trasmesso a tutti i Comuni della regione. Questo meccanismo di comunicazione mira a garantire che le autorità locali siano pienamente informate e pronte ad agire.Si raccomanda pertanto ai Sindaci di attivare immediatamente i rispettivi Centri Operativi Comunali (COC) e di implementare tutte le misure di prevenzione, mitigazione e risposta, come previsto dai piani comunali di protezione civile. Queste misure includono la verifica della tenuta delle infrastrutture critiche, il monitoraggio del territorio, l’informazione e l’assistenza alla popolazione. È fondamentale prestare particolare attenzione al verde pubblico, valutandone la stabilità e rimuovendo eventuali elementi di pericolo. Si invita inoltre a rimanere costantemente aggiornati sugli eventuali ulteriori avvisi diramati dalla Sala Operativa Regionale, in quanto la situazione meteorologica potrebbe evolvere rapidamente. La proattività e la coordinazione sono elementi chiave per minimizzare i rischi e proteggere la sicurezza della comunità.