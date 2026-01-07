Allerta maltempo ad Avellino: emergenza e fragilità del territorio

L’intensità delle precipitazioni, esacerbata da raffiche di vento persistenti da oltre ventiquattro ore, ha messo a dura prova la resilienza del territorio provinciale di Avellino, richiedendo un intervento massiccio e coordinato dei Vigili del Fuoco.

Oltre quaranta squadre, provenienti da diversi distaccamenti, sono state mobilitate per rispondere a una molteplicità di emergenze, configurando una vera e propria prova di resistenza per le risorse operative e per la capacità di gestione del rischio.

La natura degli interventi testimonia la vastità e la complessità del danno inferto.

Non si è trattato solamente di rimuovere alberi pericolanti o caduti che ostruivano la viabilità provinciale, ma di affrontare situazioni di fragilità strutturale più profonde.

Cedimenti stradali, manifestazioni di dissesti edilizi, la precarietà di elementi architettonici come intonaci, lamiere e vetri a rischio crollo, hanno richiesto valutazioni tecniche accurate e interventi mirati per salvaguardare l’incolumità pubblica.

L’impatto del maltempo si è distribuito ampiamente su diversi comuni, evidenziando una vulnerabilità diffusa del tessuto territoriale.

Avellino, Ariano Irpino, Grottaminarda, Mercogliano, Bisaccia, Summonte, Tufo, Manocalzati, Chianche e Roccabascerana sono stati i centri più colpiti, ciascuno con le proprie specificità e i propri bisogni urgenti.

Questa ampia distribuzione degli eventi critici sottolinea l’importanza di una pianificazione territoriale preventiva, capace di considerare i diversi gradi di esposizione ai rischi naturali e di predisporre misure di mitigazione adeguate.

L’episodio richiama l’attenzione sulla crescente problematicità del rapporto tra antropizzazione e ambiente, soprattutto in aree geografiche caratterizzate da morfologie complesse e da una preesistente fragilità del suolo.

L’aumento della frequenza e dell’intensità degli eventi meteorologici estremi, un trend riscontrabile in un contesto di cambiamenti climatici globali, rende imperativo un approccio integrato alla gestione del territorio, che coinvolga istituzioni, tecnici e cittadini, per garantire la sicurezza e la sostenibilità del futuro.

La prontezza e l’efficienza dei Vigili del Fuoco rappresentano un baluardo essenziale, ma necessitano di essere supportate da politiche di prevenzione e di adattamento che affrontino le cause profonde della vulnerabilità territoriale.