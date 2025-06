Amato Lamberti: la ricerca, pilastro per contrastare la criminalità.

Amato Lamberti, figura di spicco nel panorama italiano, si è distinto come ricercatore rigoroso, docente di riferimento e innovatore visionario, oltre che per il suo impegno civico. La sua intuizione, lungi dall’essere un’ovvietà, ha gettato le basi per un approccio radicalmente nuovo nella lotta alla criminalità organizzata: la necessità imprescindibile di una profonda e sistematica indagine scientifica per comprendere le dinamiche e le radici di tali fenomeni. Come sottolineato dal sindaco di Napoli e presidente nazionale Anci, Gaetano Manfredi, durante la cerimonia del Premio ‘Amato Lamberti’, la legalità non può essere perseguita efficacemente senza una solida base di ricerca.L’approccio di Lamberti ha superato la visione meramente repressiva, riconoscendo che la criminalità organizzata è un fenomeno complesso, intrinsecamente legato a fattori socio-economici, politici e culturali. Affrontare la questione in modo efficace implica non solo l’azione delle forze dell’ordine e della magistratura, ma anche la creazione di figure professionali specializzate, capaci di fornire un supporto scientifico e operativo. In questo, Lamberti si è rivelato un vero e proprio pioniere, anticipando di decenni la necessità di integrare la ricerca accademica e la formazione universitaria nel contrasto alla criminalità.La sua eredità, oggi, continua a vivere con forza all’Università Federico II, che ha ereditato e sviluppato il suo impegno. Il Premio ‘Amato Lamberti’ non è solo una celebrazione del suo contributo, ma anche un volano per il futuro, un’occasione per stimolare nuove generazioni di studiosi e professionisti, incoraggiandoli a confrontarsi con le sfide poste dalla criminalità organizzata attraverso lenti innovative e multidisciplinari. L’obiettivo è quello di rendere il suo pensiero, profetico e lungimirante, ancora più attuale e pertinente, valorizzando il ruolo della ricerca come strumento fondamentale per la costruzione di una società più giusta e sicura. Questo premio vuole quindi sottolineare come la conoscenza, la ricerca e la formazione siano i pilastri fondamentali per un contrasto efficace e duraturo alla criminalità.