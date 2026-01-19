Ambulatorio abusivo a Baiano: sequestrata struttura e indagata medico

A Baiano, in provincia di Avellino, un’operazione della Guardia di Finanza ha portato al sequestro di una struttura che si configurava come un ambulatorio medico abusivo, celato all’interno di un’abitazione privata.

L’attività, sviluppatasi in un contesto di crescente attenzione alla tutela della salute pubblica e alla lotta contro le pratiche non autorizzate, ha rivelato una situazione di significativo rilievo.

La responsabile, in possesso di una laurea in Medicina e Chirurgia, purtroppo priva dell’iscrizione all’Ordine dei Medici, offriva prestazioni mediche senza possedere le necessarie autorizzazioni sanitarie e amministrative.

L’ambiente, lungi dall’essere un semplice spazio abitativo, si presentava come un ambulatorio perfettamente equipaggiato, dotato di strumentazioni elettromedicali di notevole complessità e sofisticatezza, suggerendo una capacità di erogare prestazioni potenzialmente complesse e rischiose per la sicurezza dei pazienti.

Il sequestro ha anche permesso di rinvenire un ingente quantitativo di farmaci, la cui provenienza e le modalità di conservazione sono ora oggetto di accertamenti.

La presenza di tali prodotti solleva interrogativi non solo in merito alla loro legittima disponibilità, ma anche riguardo al rispetto delle normative relative alla loro somministrazione e alla corretta gestione dei rifiuti farmaceutici.

La figura professionale denunciata, ora sotto indagine, rischia pesanti sanzioni per l’esercizio abusivo della professione medica, un reato che comporta non solo conseguenze legali, ma anche gravi ripercussioni sull’etica professionale e sulla fiducia dei cittadini nel sistema sanitario.

Questo episodio mette in luce una problematica più ampia, legata alla vulnerabilità del sistema di controlli e alla necessità di rafforzare i meccanismi di verifica per garantire che chiunque offra prestazioni mediche possieda le competenze e le qualifiche necessarie.

L’operazione di Baiano rappresenta quindi un campanello d’allarme per le autorità sanitarie e per l’intero sistema, invitando a una riflessione più approfondita sulle procedure di controllo e sulla necessità di tutelare il diritto alla salute dei cittadini, assicurando che le prestazioni mediche siano erogate da professionisti abilitati e autorizzati.

Il sequestro delle attrezzature e dei farmaci, oltre a interrompere l’attività illecita, ha l’obiettivo di preservare la sicurezza pubblica e di prevenire ulteriori danni ai potenziali pazienti.