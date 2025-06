America’s Cup 2027: Napoli, volano economico e rigenerazione urbana.

L’America’s Cup 2027: un catalizzatore di sviluppo economico e rigenerazione urbana per Napoli e l’ItaliaL’assegnazione dell’America’s Cup a Napoli nel 2027 si configura come un’opportunità strategica di portata nazionale, capace di generare un impatto economico stimato di 1,2 miliardi di euro e di innescare una serie di processi di sviluppo che trascendono il mero ambito sportivo. Questo evento, come sottolinea la Ministra del Turismo, Daniela Santanchè, rappresenta un volano per l’infrastruttura, la promozione del territorio e la creazione di un’immagine positiva dell’Italia a livello globale.Uno studio congiunto dell’Ufficio di Statistica del Ministero del Turismo e della Luiss Business School, basato su dati Unimpresa, quantifica l’impatto economico diretto a 690 milioni di euro, con un potenziale di crescita a lungo termine che supera ampiamente la soglia del miliardo, grazie agli effetti moltiplicatori legati all’indotto turistico, alla visibilità internazionale e alla capacità di attrarre investimenti. Il costo stimato per l’organizzazione è di 100 milioni, con una prevalenza di risorse impiegate a livello locale, favorendo la crescita di imprese e professionisti del territorio.L’analisi andata oltre la semplice proiezione finanziaria, introducendo il concetto di “impact value”, un indicatore composito che considera non solo i benefici economici immediati, ma anche i benefici sociali, ambientali e di immagine. Questa visione olistica mira a mappare accuratamente gli stakeholder coinvolti – dalla cittadinanza napoletana agli operatori economici, dagli studenti alle associazioni sociali e ambientaliste – e a quantificare l’effetto domino generato dall’evento.L’America’s Cup, infatti, non si limita a un temporaneo picco di attività turistica. Si prevede un aumento del flusso di visitatori, stimato tra il 5 e il 10%, con una conseguente spesa media aggiuntiva di 200-400 milioni di euro nei due anni successivi all’evento. Questa iniezione di capitali e di attenzione internazionale stimolerà la crescita di settori chiave come il turismo nautico, l’ospitalità, i servizi e la logistica, creando nuove opportunità di lavoro e di sviluppo imprenditoriale.Parallelamente ai benefici economici, l’evento è visto come un potente motore di rigenerazione urbana. L’investimento in infrastrutture e servizi necessari per ospitare l’America’s Cup avrà un impatto duraturo sulla qualità della vita a Napoli, migliorando l’accessibilità, la sicurezza e l’attrattività della città. La valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico sarà un elemento cruciale per rafforzare l’identità di Napoli e per promuoverla come destinazione turistica di eccellenza.Come evidenzia la Ministra Santanchè, ogni euro investito nell’evento raddoppia il suo valore sociale per gli stakeholder e per il territorio, con la potenziale quadruplicazione nel lungo periodo. L’America’s Cup 2027 non è solo una competizione velistica, ma un’occasione unica per Napoli, per la Campania e per l’Italia intera: un progetto di sviluppo integrato che coniuga passione sportiva, crescita economica e rigenerazione urbana, proiettando il Paese verso un futuro più prospero e sostenibile.