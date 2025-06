America’s Cup a Napoli: Impatto Economico da 690 Milioni.

L’evento America’s Cup a Napoli nel 2027 si preannuncia come un motore di crescita economica di portata significativa, lasciando un’eredità che va ben oltre il breve periodo considerato inizialmente. Una ricerca congiunta, promossa dal Ministero del Turismo e realizzata con il contributo della Luiss Business School, quantifica l’impatto potenziale, delineando un quadro di sviluppo che si estende a diversi settori e livelli.L’analisi, che ha esaminato un’ampia gamma di fattori economici e sociali, proietta un impatto diretto sul breve termine stimato in circa 690 milioni di euro, una cifra destinata a crescere esponenzialmente nel lungo periodo, potenzialmente superando il miliardo e duecento milioni. Questa proiezione si basa su una valutazione approfondita delle entrate generate, considerando non solo la spesa turistica, ma anche gli effetti indiretti e indotti sull’economia locale e nazionale.La spesa turistica diretta, un indicatore chiave, è stimata in circa 370 milioni di euro, concentrata principalmente in settori vitali come l’alloggio, la ristorazione e i trasporti. Questa cifra riflette l’afflusso previsto di un numero considerevole di visitatori, stimato tra 1,5 e 1,7 milioni, un vero e proprio “boom” di presenze che coinvolgerà alberghi, ristoranti, compagnie di trasporto e attività commerciali locali.Tuttavia, l’impatto economico complessivo non si limita alla mera spesa turistica. La ricerca tiene conto degli effetti indiretti, come l’aumento della domanda di beni e servizi per le aziende che operano a supporto dell’evento, e degli effetti indotti, ovvero l’incremento dell’occupazione e del reddito generato dall’indotto economico legato all’America’s Cup.L’evento rappresenta un’opportunità unica per promuovere il territorio, rafforzare l’immagine turistica della Campania e del Sud Italia, attrarre investimenti e stimolare lo sviluppo di nuove competenze nel settore nautico e dell’ospitalità. Inoltre, l’America’s Cup potrebbe fungere da catalizzatore per progetti di riqualificazione urbana e infrastrutturale, migliorando la qualità della vita dei residenti e rendendo Napoli una destinazione ancora più attraente per i visitatori.La misurazione del valore generato dal progetto non si limita agli aspetti puramente economici. L’evento offre anche benefici intangibili, come l’aumento della visibilità internazionale, il rafforzamento dell’orgoglio locale e la promozione di valori legati alla competizione, all’innovazione e alla sostenibilità. La sfida, ora, è quella di massimizzare questi benefici, traducendoli in opportunità concrete di sviluppo per la comunità locale e per il Paese.