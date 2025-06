ANCI: Prevenzione e Salute, un’azione per colmare i divari del Sud.

L’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) si pone come motore di un’azione concertata, orientata a costruire ponti collaborativi tra le amministrazioni di ogni ordine e grado. L’obiettivo primario è fornire ai Comuni italiani gli strumenti e le risorse necessarie per implementare politiche di promozione della salute, incentivare l’attività sportiva e sostenere stili di vita salutari, integrando questi aspetti in un approccio socio-sanitario olistico.Nel suo intervento inaugurale degli Stati Generali della Prevenzione, il sindaco di Napoli e Presidente Nazionale dell’ANCI, Gaetano Manfredi, ha illustrato come la città di Napoli, e più ampiamente il Mezzogiorno, rappresentino un laboratorio cruciale per comprendere e affrontare le sfide strutturali del nostro Paese. Napoli, con la sua complessa combinazione di dinamismo sociale e vulnerabilità intrinseche, incarna le disomogeneità territoriali che caratterizzano l’accesso alle cure e all’offerta di servizi di prevenzione.La situazione del Sud Italia, infatti, rivela una carenza cronica di infrastrutture preventive, una ridotta presenza capillare di assistenza sanitaria e persistenti disparità nell’accesso alle risorse sanitarie. Queste criticità non sono isolate, ma riflettono un quadro più ampio di disuguaglianze che richiedono un intervento mirato e coordinato.L’ANCI, in questo contesto, rivendica con forza l’urgenza di un investimento strategico nella prevenzione, non solo come misura di salute pubblica, ma anche come strumento di equità sociale. Si tratta di un approccio che richiede una sintesi virtuosa tra le direttive e le strategie definite a livello nazionale e le peculiarità e le esigenze specifiche che emergono dal territorio, valorizzando le esperienze locali come fonte di innovazione e di soluzioni concrete. Investire in prevenzione significa, in definitiva, costruire un futuro più equo e resiliente per tutti i cittadini italiani, colmando i divari territoriali e garantendo pari opportunità di accesso alla salute. L’azione dell’ANCI mira a catalizzare questo processo, promuovendo una visione condivisa e un’azione sinergica tra tutti gli attori coinvolti.