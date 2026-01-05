Andrea Visciano: La Resilienza che Inclusione e Tecnologia Hanno Premiato

Andrea Visciano incarna una straordinaria testimonianza di resilienza e ingegno umano.

La sua storia, raccontata dall’ASL Napoli 3 Sud, trascende il racconto di un singolo successo accademico, elevandosi a simbolo potente dell’inclusione e del diritto allo studio per tutti, indipendentemente dalle sfide fisiche.

Afflitto da una disabilità motoria congenita che limita drasticamente la sua mobilità, Andrea ha trovato nella tecnologia un ponte essenziale per comunicare e interagire con il mondo.

Un comunicatore oculare ad alta precisione, capace di interpretare i minimi movimenti oculari, gli permette di esprimersi, di apprendere e di realizzare il suo percorso formativo.

Il conseguimento della laurea in Scienze della Comunicazione, con indirizzo Digital Marketing, rappresenta una conquista ardua, ottenuta superando ostacoli di natura sia fisica che culturale.

Un traguardo che testimonia non solo la sua eccezionale capacità di apprendimento, ma anche la forza d’animo e la determinazione che lo hanno guidato.

Il supporto costante dell’Unità Operativa Complessa Cure Domiciliari, diretta da Maria Galdi, ha giocato un ruolo cruciale in questo percorso, fornendo non solo assistenza sanitaria ma anche un costante supporto psicologico sia per Andrea che per la sua famiglia, provenienti da Torre del Greco.

L’emozione del giorno della discussione della tesi, quando Andrea si è presentato in aula universitaria, è stata palpabile, un momento di celebrazione collettiva per un’intera comunità.

La sua vicenda universitaria è una dimostrazione concreta di come il sistema sanitario pubblico, quando operante in sinergia con le famiglie e i professionisti, possa sostenere progetti di vita ambiziosi e significativi.

L’ASL Napoli 3 Sud sottolinea come l’inclusione non sia una mera dichiarazione di intenti, ma un impegno quotidiano che richiede la creazione di opportunità concrete, personalizzate e adattate alle specifiche esigenze individuali.

Il Direttore Generale, Giuseppe Russo, evidenzia come la laurea di Andrea vada ben oltre il semplice risultato accademico, rappresentando un monito costante per l’intera sanità pubblica.

La sua storia ci ricorda che l’accessibilità all’istruzione e alle opportunità formative non è un privilegio, ma un diritto fondamentale che deve essere garantito a tutti, abbattendo le barriere architettoniche, culturali e sociali.

Andrea Visciano, con la sua determinazione e grazie all’ausilio della tecnologia e del supporto di una rete di professionisti e familiari, è un esempio luminoso di come la resilienza umana, unita alla capacità di innovazione, possa trasformare le sfide in opportunità di crescita e di realizzazione personale, ispirando un cambiamento profondo nel modo in cui concepiamo l’inclusione e il diritto allo studio.

Il suo percorso è un invito a ripensare i modelli educativi, promuovendo un sistema più equo e accessibile a tutti, senza esclusioni.