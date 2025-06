Appello disperato a Napoli: Basta violenza, salviamo il quartiere

L’appello disperato dell’avvocato Sergio Pisani, legale di Antonio Maimone, padre del giovane pizzaiolo Francesco Pio, si erge come un monito urgente per le autorità. Francesco Pio, strappato alla vita in un tragico errore, è diventato, secondo l’avvocato, un simbolo di una realtà inaccettabile che affligge il quartiere Pianura a Napoli. La richiesta rivolta al Prefetto Michele Di Bari non è una mera sollecitazione, ma un grido d’allarme volto a prevenire una catastrofe imminente.La drammatica scomparsa di Francesco Pio, vittima innocente di una sanguinosa faida tra gruppi di giovani criminali legata a una banalissima questione di possesso, ha messo a nudo le fragilità di un tessuto sociale martoriato. L’avvocato Pisani denuncia un clima di insicurezza palpabile, accentuato da una escalation di violenza che si concretizza in frequenti episodi di sparatorie nel cuore del quartiere, precisamente nella via che il giovane abitava con la sua famiglia. Questi raid, finora miracolosamente privi di vittime ulteriori, rappresentano una minaccia costante per l’incolumità dei residenti.La situazione è tale da rendere precaria la vita quotidiana delle famiglie, costrette a convivere con la paura e la sensazione di abbandono. La presenza, o meglio, la latitanza dello Stato, si fa sentire con particolare insistenza. L’avvocato Pisani non chiede solo un intervento repressivo, ma una strategia complessiva che affronti le cause profonde di questa criminalità endemica, che affonda le radici in dinamiche socio-economiche complesse. La legalità, l’educazione, la creazione di opportunità per i giovani, la riqualificazione urbana e un’attenzione mirata alle fasce più vulnerabili della popolazione: questi sono i pilastri di un approccio che mira a restituire dignità e speranza al quartiere Pianura.L’appello, quindi, non è solo un’istanza di sicurezza, ma un invito a una riflessione più ampia sulla responsabilità collettiva e sull’importanza di non lasciare che altre famiglie vivano il dolore incommensurabile subito dalla famiglia Maimone. La memoria di Francesco Pio, più che un lutto privato, deve diventare motore di cambiamento e catalizzatore di un impegno concreto per la costruzione di una comunità più giusta e sicura. Il silenzio, in questo frangente, sarebbe complice.