Archivio di Napoli: Un Giardino Verde tra Storia e Sostenibilità

Rinascita Verde: L’Archivio di Stato di Napoli tra Storia, Educazione e SostenibilitàUn’oasi di pace e sapere, un giardino segreto che rinasce: l’Archivio di Stato di Napoli svela i frutti del progetto “InChiostro Verde”, un’iniziativa pionieristica promossa da Premio GreenCare con il sostegno della Regione Campania. Benché radicato nella conservazione del patrimonio documentario, il progetto trascende la mera funzione archivistica, configurandosi come un vero e proprio laboratorio di educazione ambientale, turismo responsabile e inclusione sociale, capaci di restituire dignità e valore a un contesto urbano spesso privo di aree verdi fruibili.L’ambizione del progetto non si limita alla mera riqualificazione botanica dei giardini monastici, ma mira a tessere una complessa rete di relazioni tra la comunità, le istituzioni scolastiche e il patrimonio storico-culturale. L’intervento ha coinvolto direttamente 97 aspiranti guide turistiche, formati per interpretare e comunicare il significato storico e botanico dei giardini, e 27 volontari del FAI (Fondo Ambiente Italiano), sensibilizzati all’importanza della tutela del verde urbano. Un elemento distintivo è il coinvolgimento attivo degli studenti, protagonisti nella progettazione di percorsi didattici pensati per le famiglie, capaci di trasformare la visita in un’esperienza immersiva e interattiva. L’eredità botanica del luogo è stata restituita alla luce attraverso la creazione di 41 schede botaniche dettagliate, corredate da una nuova segnaletica intuitiva, dotata di codici QR che consentono un accesso immediato a informazioni aggiuntive tramite dispositivi mobili. Un libro illustrato, pensato per raggiungere le scuole primarie, diviene strumento di diffusione della conoscenza e stimolo alla curiosità nei confronti del mondo vegetale. La previsione di oltre 2.500 studenti coinvolti in visite guidate gratuite nel 2026 testimonia l’impegno a rendere il patrimonio naturale accessibile alle nuove generazioni, offrendo loro un’alternativa concreta al grigiore del contesto urbano.”InChiostro Verde” si inserisce in un più ampio progetto di recupero del verde storico, un’operazione di restituzione alla comunità di un ecosistema un tempo vibrante, come testimonia la ripiantumazione di specie vegetali originarie del monastero benedettino. Candida Carrino, direttrice dell’Archivio di Stato, sottolinea l’importanza di questo legame con il passato, auspicando che gli spazi verdi diventino luoghi di incontro e di apprendimento per le nuove generazioni, offrendo un’alternativa preziosa alla carenza di aree verdi che affligge molte città.Per Benedetta de Falco, presidente di Premio GreenCare, il progetto rappresenta un modello virtuoso di come il verde storico, curato e valorizzato, possa tornare a essere un elemento vitale del tessuto urbano, integrandosi nel percorso educativo delle nuove generazioni. L’iniziativa incarna un profondo valore culturale e civile, promuovendo una partecipazione attiva, unendo la bellezza del paesaggio alla consapevolezza ambientale e incentivando l’innovazione sociale. Il progetto si configura quindi non solo come un intervento di riqualificazione ambientale, ma come un investimento nel futuro, seminando nei giovani i germi di una cultura più sostenibile e consapevole.