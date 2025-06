Arcigay Napoli: Testimonianza Angosciante da Israele, Tra Paura e Solidarietà

Il presidente di Arcigay Napoli, Antonello Sannino, ha condiviso con l’ANSA un resoconto angosciante della sua esperienza in Israele, un racconto che va ben oltre la semplice difficoltà di un viaggio interrotto. Bloccato nel paese in seguito all’escalation del conflitto, Sannino ha vissuto in prima persona la drammatica evoluzione degli eventi, culminata nella precipitosa discesa in un bunker antiaereo, dove si è rifugiato insieme a numerosi altri connazionali.La testimonianza di Sannino non è solo una cronaca di un’emergenza, ma un’istantanea toccante di una comunità internazionale improvvisamente costretta a confrontarsi con la violenza e l’incertezza. Mentre il cielo si squarciava sotto i boati dei raid aerei, l’intera popolazione dell’hotel, senza distinzioni di nazionalità o orientamento, si è riversata nel rifugio sotterraneo, un luogo destinato a proteggerli dalla furia della guerra.Le immagini e i video che Sannino ha condiviso con l’ANSA offrono un quadro vivido di quei momenti di paura e attesa. Si percepisce un senso di collettiva vulnerabilità, mitigato dalla solidarietà che si manifesta nella condivisione di risorse essenziali come acqua e nel tentativo di creare un ambiente più confortevole attraverso l’utilizzo di ventilatori, un palliativo per l’afa soffocante e la tensione palpabile.L’episodio solleva interrogativi profondi sulla fragilità della sicurezza e sulla precarietà della vita, anche in luoghi percepiti come relativamente stabili. Oltre alla dimensione umana e personale, la vicenda di Sannino e degli altri italiani bloccati in Israele, amplifica le complessità geopolitiche della regione, dove la guerra e la violenza continuano ad erodere la fiducia e a minare la possibilità di una pace duratura. La testimonianza di Sannino, e le immagini che ha condiviso, diventano così un documento storico prezioso, una voce che racconta l’orrore della guerra e la resilienza umana di fronte all’avversità, un monito per un futuro in cui la comprensione e la cooperazione internazionale siano più vitali che mai.