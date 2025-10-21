Arrestato Marasco: colpo alla camorra, in Spagna sfruttava VPN

La rete della criminalità organizzata ha subito un colpo significativo con l’arresto di Alessandro Marasco, 35enne originario di Marano di Napoli, latitante da agosto 2024 e figura chiave nel complesso sistema criminale collegato al clan Orlando-Polverino-Nuvoletta.

La sua cattura, operata dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna a Qualiano, segna un passo importante nella lotta alla camorra, un’organizzazione profondamente radicata nel tessuto sociale e economico della regione.

La vicenda di Marasco si snoda tra l’Italia e la Spagna, dove aveva cercato rifugio durante la sua latitanza, sfruttando la mobilità transfrontaliera per eludere le forze dell’ordine.

L’individuazione, avvenuta in Spagna durante una conversazione con individui non meglio identificati, testimonia l’abilità investigativa e la perseveranza dei militari dell’Arma, che hanno saputo tracciare le sue mosse attraverso confini e territori.

L’arresto, rapido e senza resistenza, prelude a un’analisi approfondita dei suoi contatti e delle sue attività.

Particolare attenzione è stata riservata al dispositivo di comunicazione in suo possesso: uno smartphone sofisticato, progettato per garantire la riservatezza delle comunicazioni attraverso l’utilizzo di reti VPN e dotato di un sistema di sicurezza avanzato, in grado di cancellare i dati in caso di accesso non autorizzato.

La sua tecnologia, tipica delle comunicazioni crittografate utilizzate dai gruppi criminali, rendeva l’intercettazione e l’analisi dei contenuti particolarmente complesse.

I Carabinieri, tuttavia, hanno subito garantito il recupero dei dati, affidandoli a esperti specializzati nell’estrazione di informazioni da dispositivi digitali protetti, senza comprometterne l’integrità.

Oltre alla custodia cautelare emessa dal Tribunale di Marbella per reati contro il patrimonio, Marasco figura tra i destinatari di una misura cautelare disposta a seguito di un Riesame a Napoli, frutto di un’istanza di appello presentata dalla DDA partenopea.

Questa figura, inserita in una rete criminale di considerevole portata, è sospettata di aver giocato un ruolo significativo nelle attività di spaccio di droga che interessano l’area nord della provincia di Napoli.

Il clan a cui è associato gestisce un fiorente traffico illecito, reinvestendo i proventi in un sistema complesso che include il pagamento di ingenti somme, le cosiddette “mesate”, destinate a remunerare gli affiliati e a consolidare la loro lealtà.

L’arresto di Marasco rappresenta non solo la neutralizzazione di un elemento criminale, ma anche la possibilità di acquisire informazioni preziose per smantellare la struttura interna del clan e individuare i vertici dell’organizzazione, gettando luce sui meccanismi di finanziamento e sulle dinamiche di potere che la governano.