Arresti a Napoli: Sotto accusa tre omicidi di matrice camorristica

Le indagini della Polizia, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, hanno condotto all'arresto di sei persone accusate di aver perpetrato tre omicidi di matrice camorristica a Napoli tra il 016 e il 2018. Le attività investigative, condotte congiuntamente dalla Squadra Mobile e dal Commissariato di Ponticelli, si sono basate anche sulle testimonianze di collaboratori di giustizia, permettendo di ricostruire una dinamica intricata di faide interne e scelte strategiche che hanno segnato un punto di rottura nel panorama criminale locale.Il contesto che ha fatto da sfondo a questi omicidi è un conflitto violento tra il clan Schisa-Minichini e i suoi ex alleati, i membri del clan Sarno. La svolta decisiva si è verificata quando figure chiave all'interno del clan Sarno hanno deciso di collaborare con la magistratura, una scelta che ha generato una reazione immediata e spietata da parte dei loro ex alleati, i Schisa-Minichini.Il primo omicidio ad essere chiarito è quello di Mario Volpicelli, ucciso a Ponticelli il 30 gennaio 2016. Volpicelli, secondo le ricostruzioni investigative, era stato individuato come bersaglio da sicari del clan Schisa-Minichini a causa dei suoi legami di parentela con un individuo ritenuto responsabile di un precedente omicidio commesso ai danni di un esponente rivale. La sua eliminazione rappresentò un chiaro messaggio di intimidazione e vendetta.Il secondo episodio tragico è quello di Giovanni Sarno, assassinato a Ponticelli il 7 marzo 2016. La vittima è stata colpita a colpi di arma da fuoco all'interno della sua abitazione da sicari del clan Schisa-Minichini. La ragione di questo omicidio risiedeva nel fatto che Sarno era fratello di figure di spicco all'interno del clan Sarno, persone che avevano scelto la strada della collaborazione con la giustizia. L'omicidio aveva lo scopo di punire la loro infrazione nei confronti del patto di omertà.Infine, le indagini hanno fatto luce anche sull'omicidio di Salvatore Orsi, avvenuto a Ponticelli il 2 marzo 2018. Orsi, descritto come un noto spacciatore con rapporti con il clan Schisa-Minichini, è stato colpito da numerosi proiettili e si è spento il giorno successivo in ospedale, a causa delle ferite riportate. La sua eliminazione faceva parte di un più ampio piano di epurazione volto a eliminare elementi considerati "deboli" o compromessi.Gli arresti, disposti dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, segnano una fase importante nell'inchiesta e testimoniano la determinazione delle autorità nel contrastare la criminalità organizzata. Le accuse contestate vanno dall'omicidio premeditato alla detenzione e porto illegale di armi, aggravati dalle modalità mafiose e dal fine di intimidazione. Il caso, complesso e articolato, rivela la fragilità dei codici d'onore mafiosi e l'importanza cruciale della collaborazione con la giustizia nel tentativo di smantellare le strutture criminali.