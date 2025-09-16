Arresto a Caivano: Migliore in carcere, droga e conti neri

Nel cuore di Caivano, in provincia di Napoli, un’operazione dei Carabinieri ha portato all’arresto di Ciro Migliore, 27 anni, figura già nota alle autorità per precedenti coinvolgimenti con la criminalità.

L’arresto, effettuato in un parco verde, emerge come un tassello complesso in una vicenda segnata da tragedia e dolore.

Migliore, persona transgender, condivise un legame sentimentale con Maria Paola Gaglione, la giovane strappata alla vita in un incidente drammatico avvenuto tra l’11 e il 12 settembre 2020.

L’incidente, che costò la vita a Maria Paola, fu causato dal fratello, Michele Gaglione, il quale, a bordo del suo motociclo, inseguiva lo scooter sulla cui sella viaggiavano la coppia.

La dinamica sfortunata ha portato alla condanna di Michele Gaglione a nove anni e sei mesi di reclusione per omicidio preterintenzionale, un verdetto che ha segnato profondamente la comunità locale.

L’arresto di Migliore si inserisce in un quadro più ampio di attività illecite a lui ascrivibili.

Già nel febbraio 2021 era stato implicato in un’indagine di natura simile, suggerendo una persistenza nel coinvolgimento in attività criminali.

L’irruzione dei Carabinieri presso l’abitazione di Migliore ha portato alla scoperta di un libro mastro, un elemento cruciale per gli investigatori.

Questo registro, costellato di sigle e numeri, sembra fornire un quadro dettagliato delle operazioni illecite condotte, delineando probabilmente una rete di distribuzione e un sistema di contabilità legato al traffico di stupefacenti.

Oltre al libro mastro, sono stati rinvenuti e sequestrati 1.675 euro in contanti, una somma presumibilmente derivante dall’attività illecita.

La perquisizione ha inoltre rivelato la presenza di materiali utilizzati per il confezionamento della droga, indicando un’organizzazione volta alla preparazione e distribuzione di dosi pronte alla vendita.

Specificamente, sono state rinvenute dieci dosi di cocaina e crack, sostanze illecite particolarmente dannose per la salute pubblica.

Questo ritrovamento sottolinea la gravità del crimine e la necessità di azioni mirate per contrastare il traffico di droga e proteggere la comunità.

L’arresto di Ciro Migliore e le prove raccolte rappresentano un passo importante in questa direzione, offrendo nuovi elementi per ricostruire le dinamiche criminali in atto e contrastare efficacemente il fenomeno dello spaccio nel territorio napoletano.