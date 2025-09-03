Arresto a Capri: uomo aggredisce carabiniere, in custodia cautelare.

Nella mattinata odierna, il Tribunale di Napoli ha ratificato l’arresto di un uomo di 53 anni, originario di Napoli, in seguito a un episodio di grave disturbo dell’ordine pubblico verificatosi presso il porto di Marina Grande, a Capri.

L’uomo, la cui identità non è stata immediatamente accertabile a causa della sua reticenza nel fornire le proprie generalità, era stato fermato da una pattuglia dei Carabinieri impegnata nei controlli di sicurezza relativi all’imbarco dei passeggeri su aliscafi e traghetti.

L’episodio, che ha coinvolto un conflitto fisico, ha portato all’aggressione di un carabiniere in servizio.

Il militare, intervenuto per gestire la situazione, ha riportato lesioni che hanno richiesto l’intervento dei medici dell’ospedale Capilupi, con conseguente ricovero e successiva dimissione con una prognosi di cinque giorni.

L’atto violento, oltre a compromettere la sicurezza dell’operazione di controllo, ha evidenziato una profonda mancanza di rispetto verso le forze dell’ordine e le istituzioni.

Il giudice, esaminando gli atti e ascoltando le dichiarazioni dei Carabinieri, ha convalidato l’arresto, inquadrando le azioni dell’uomo con le accuse di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, reati che contemplano pene significative.

In aggiunta, è stata formalizzata una denuncia per il rifiuto di fornire le proprie informazioni identificative, un comportamento che ostacola le indagini e rende più difficile ricostruire la storia personale e le motivazioni alla base del gesto.

La decisione del Tribunale ha disposto la custodia cautelare in carcere, una misura preventiva volta a garantire la sicurezza pubblica e a evitare il rischio di fuga o di reiterazione di comportamenti analoghi.

L’arresto solleva interrogativi sulla gestione del disagio sociale e sulla necessità di rafforzare le strategie di prevenzione e di supporto per individui in stato di vulnerabilità, al fine di evitare che situazioni di questo tipo si verifichino e compromettano la tranquillità della comunità.

L’incidente pone l’accento sull’importanza del rispetto delle autorità e del ruolo cruciale delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, soprattutto in contesti turistici sensibili come Capri.