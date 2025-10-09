Arresto a Napoli: Scoperto Ingresso di Spaccio, 1,7 kg di Cocaina Sequestrati

Nel cuore di Napoli, un’operazione mirata della Polizia di Stato ha portato all’arresto di un uomo di 31 anni, rivelando un ingranaggio di spaccio di stupefacenti ben oliato e radicato nel tessuto urbano.

L’intervento, condotto dagli agenti del Commissariato Dante, ha avuto inizio da un’osservazione attenta e meticolosa: un comportamento anomalo, percepito come dissonante rispetto alla normalità del contesto, ha destato i sospetti degli investigatori in via Francesco Saverio Correra.

L’approccio prudente, ma determinato, dei poliziotti ha portato a un controllo dell’identità dell’uomo, preludio a un’ispezione domiciliare autorizzata.

Questa perquisizione, condotta con la precisione necessaria per garantire la sicurezza degli operatori e la corretta acquisizione delle prove, ha svelato un laboratorio di stoccaggio e confezionamento di stupefacenti.

La quantità di cocaina sequestrata è di proporzioni significative: 530 pacchetti accuratamente sigillati, per un peso complessivo di circa 1,7 chilogrammi.

Questo quantitativo non solo testimonia l’ampiezza dell’attività illecita, ma suggerisce anche una capacità di approvvigionamento e di distribuzione su scala considerevole.

L’arsenale rinvenuto non si è limitato alla sostanza stupefacente.

Due bilancini di precisione, strumenti essenziali per la pesatura e la divisione della droga in dosi vendibili, sono stati confiscati, insieme a materiale di imballaggio, indice di una cura maniacale nel confezionamento del prodotto.

La presenza di 450 euro in contanti, in banconote di tagli diversi, rafforza l’ipotesi di un flusso di denaro derivante direttamente dall’attività di spaccio.

L’arresto del 31enne rappresenta un passo avanti nella lotta contro la criminalità organizzata e il traffico di stupefacenti, un fenomeno che affligge la città di Napoli.

L’operazione testimonia l’importanza del lavoro di prossimità svolto dalle forze dell’ordine, la loro capacità di interpretare segnali e di agire con tempestività.

L’indagine proseguirà per identificare i complici e ricostruire la rete di distribuzione, al fine di disarticolare completamente l’organizzazione criminale e sottrarre alla collettività un pericoloso elemento.

Il sequestro dei beni e il successivo processo penale avranno l’obiettivo di restituire legalità e sicurezza alla comunità.