Arresto a Pontecagnano: giovane evaso e rete di complici scoperta

Nel cuore del Salernitano, a Pontecagnano Faiano, si è consumata la conclusione di una vicenda intricata, costellata di dolore, legalità e complicità.

Il giovane, precedentemente detenuto nel carcere minorile di Bari a seguito di una condanna per omicidio volontario e soppressione di cadavere, commessi a Pianura nel settembre 2024, aveva ingannato le misure di sicurezza, eludendo la custodia cautelare in un’evasione avvenuta lo scorso giugno.

La sua scomparsa aveva generato un’allerta immediata, innescando un’attività di ricerca che ha coinvolto diverse forze dell’ordine.

La rete si è ristretta ieri grazie al coordinamento sinergico tra la Squadra Mobile di Salerno e quella di Napoli, che hanno portato all’arresto del fuggitivo.

L’operazione ha rivelato una rete di supporto che ha permesso al giovane di sottrarsi alla giustizia per un periodo di tempo significativo.

In particolare, Gaetano Lambiase, un 33enne residente a Pontecagnano Faiano, è stato arrestato con l’accusa di favoreggiamento personale e detenzione illegale di documenti d’identità falsi, elementi che suggeriscono una premeditata volontà di assistere e proteggere il giovane evaso.

La sua abitazione, divenuta rifugio del ricercato, è stata messa sotto sequestro, con l’obiettivo di raccogliere elementi utili all’indagine e ricostruire le dinamiche della fuga e dell’ospitalità.

L’arresto di Lambiase solleva interrogativi cruciali sulla vulnerabilità del sistema penitenziario minorile e sulla capacità di prevenire e contrastare il favoreggiamento, un crimine che compromette l’efficacia del sistema giudiziario e ostacola l’applicazione della legge.

Il favoreggiamento, in questo caso, non si limita a fornire un semplice rifugio, ma implica un coinvolgimento attivo nella protezione di un individuo accusato di un crimine gravissimo, un omicidio con l’aggiunta della macabra scomparsa del corpo.

Il giovane, il cui nome non sarà divulgato per tutelare la sua posizione di minore, attende ora il giudizio per direttissima, un procedimento speciale volto a garantire una rapida definizione della sua posizione giuridica.

L’operazione evidenzia la necessità di un’analisi approfondita delle procedure di sicurezza nei carceri minorili, rafforzando i controlli e i sistemi di sorveglianza, e di una maggiore attenzione alla prevenzione del favoreggiamento, un fenomeno che può compromettere seriamente l’integrazione e il percorso di riabilitazione dei minori in conflitto con la legge.

La vicenda rappresenta un monito per l’intera comunità, ricordando l’importanza della collaborazione tra forze dell’ordine, magistratura e istituzioni per garantire la sicurezza e il rispetto della legalità.